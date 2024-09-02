Алматинцев предупредили о биологической обработке

В Алматы проходит заключительный этап ежегодной биологической обработки зеленых насаждений, который продлится до 20 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в Алматы ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений. Процесс проводится в ночное время при отсутствии осадков и ранним утром.

В этом году биообработку проводят в четыре этапа. Первые три этапа прошли с апреля по август. Четвертый этап начался 15 августа.

В работе используются сертифицированные биологические препараты, разрешенные к применению с Казахстане, с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.