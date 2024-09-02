Алматинцев предупредили о биологической обработке
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В Алматы проходит заключительный этап ежегодной биологической обработки зеленых насаждений, который продлится до 20 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в Алматы ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений. Процесс проводится в ночное время при отсутствии осадков и ранним утром.
В этом году биообработку проводят в четыре этапа. Первые три этапа прошли с апреля по август. Четвертый этап начался 15 августа.
В работе используются сертифицированные биологические препараты, разрешенные к применению с Казахстане, с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156166-almatincev-predupredili-o-biologicheskoy-obrabotke/