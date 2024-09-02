Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинцев предупредили о биологической обработке

Опубликовано:

Деревья на улице
На природе. Иллюстративное фото: Elena Popova / Getty Images

В Алматы проходит заключительный этап ежегодной биологической обработки зеленых насаждений, который продлится до 20 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в Алматы ведутся работы по биологической обработке зеленых насаждений. Процесс проводится в ночное время при отсутствии осадков и ранним утром.

В этом году биообработку проводят в четыре этапа. Первые три этапа прошли с апреля по август. Четвертый этап начался 15 августа.

В работе используются сертифицированные биологические препараты, разрешенные к применению с Казахстане, с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156166-almatincev-predupredili-o-biologicheskoy-obrabotke/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie