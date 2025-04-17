"Не запускают в здание акимата": бездействием чиновников возмущены жители Алматинской области

Жители села Кайнар в Алматинской области жалуются на участившиеся смертельные ДТП и бездействие властей. В акимате ответили на обвинения, передает телеканал "Астана".

По словам сельчан, на трассе, которая проходит через село, нет ни лежачего полицейского, ни каких-либо ограничительных знаков. А водители "пролетают" по дороге на бешеной скорости. За последние годы на этой трассе погибли четыре человека.

Люди говорят, что местные власти их просьбы просто игнорируют.

"В конце марта один человек умер здесь. В прошлом году здесь погиб наш односельчанин Бауыржан. Машины буквально летают. Детей боимся отпускать куда-либо. Везде есть лежачие полицейские, только наша трасса остается без внимания, всем наплевать. Акимат не реагирует. Они нас даже не запускают в здание акимата", - заявил сельчанин Багдат Нуржанов.

Закрывают глаза местные чиновники, по словам местных жителей, и на отсутствие дорог в самом селе. Их люди вынуждены ремонтировать самостоятельно.

"Два дня назад с соседями, родственниками наняли машину и немного засыпали дорогу. Потому что иначе по ней не то, что ездить, даже ходить невозможно. Весной, осенью мы вообще к домам подойти не можем. Машины приходится оставлять на другой улице, рядом с магазином. Каждый год вот приходится ремонтировать дороги самим, собираем деньги. Ужас", - возмущен житель села Серик Омирзаков.

В селе нет и школы, а дети учатся в соседних селах. Добираться до учебного заведения приходится на такси, а это бьет по карману.

В акимате Кайнарского сельского округа отмечают, что строительство школы невозможно из-за отсутствия земельного участка.

"Обеспечены школьные автобусы. Ими не охвачены лишь те же, кто учится в частных школах. Что же касается школы в Кайнаре, то она предусмотрена в рамках генплана села, но земля находится в частных руках. Поэтому нужно будет произвести выкуп участка. Сейчас рассматриваем варианты", - заявил аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев.

Обещают в акимате решить и проблему с дорогами. Правда, пока речь идет не об асфальтировании, а о временном дорожном покрытии.

Что же касается предупреждения ДТП, то ограничительные знаки и камеры видеонаблюдения здесь по плану должны появиться в конце мая, заверили в акимате.

Напомним, ранее о похожей проблеме сообщали жители села Айтей Алматинской области, где ребенка сбили сразу два авто. Сельчане обвинили в произошедшем местные власти и отсутствие пешеходного перехода и освещения

В Актобе смертельный наезд на пешехода тоже стал поводом для недовольства жителей пригородного жилого массива. Местные жители заявили, что причина трагедии в том, что магистраль никак не могут довести до ума: вдоль трассы плохое освещение, между пешеходными дорожками огромные расстояния, а светофоры и вовсе не работают.