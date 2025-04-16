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Схемы движения почти 70 автобусных маршрутов временно изменятся в Алматы

Опубликовано:

Салон автобуса
Фото: пресс-служба акимата города Алматы

20 апреля в Алматы временно изменятся маршруты общественного транспорта в связи с частичным перекрытием улиц на время проведения полумарафона, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Алматы, в связи с проведением Almaty Half Marathon в городе будут временные ограничения движения и корректировки маршрутов общественного транспорта.

Так, до 11.00 20 апреля вносятся корректировки в схему 68 маршрутов:

  • №2 - в северном направлении - ул. Искендерова - ул. Кажымукана - пр. Достык - пр. Абая - пр. Назарбаева - далее по схеме маршрута;
  • №2 - в южном направлении - пр. Назарбаева - пр. Абая - пр. Достык - ул. Кажымукана - далее по схеме маршрута;
  • №4 - в восточном направлении - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - пр. Райымбека - далее по схеме;
  • №4 - в обратном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Момышулы- ул. Шаляпина - далее по схеме;
  • №15 - в северном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - далее по схеме;
  • №15 - в обратном направлении - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Исиналиева - далее по схеме;
  • №18 - в южном направлении - ул. Байтурсынова - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Сатпаева - далее по схеме;
  • №18 - в обратном направлении - ул. Торайгырова - ул. Навои - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Курмангазы - ул. Байтурсынова - далее по схеме;
  • №19 -в южном направлении - ул. Толе би - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - ул. Жарокова - далее по схеме;
  • №19 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Толе би - далее по схеме;
  • №22 - в восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Муканова - далее по схеме;
  • №22 - в обратном направлении - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - далее по схеме;
  • №25 - в восточном направлении - ул. Жубанова - ул. Утеген батыра - ул. Толе би - ул. Байтурсынова - далее по схеме;
  • №25 - в обратном направлении - ул. Байтурсынова - ул. Толеби - ул. Утеген батыра - ул. Жубанова - далее по схеме;
  • №30 - в северном направлении - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Курмангазы- пр. Сейфулина - далее по схеме;
  • №30 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова - ул. Тимирязева - далее по схеме;
  • №31 - в южном направлении - пр. Серкебаева - ул. Утепова - ул. Жарокова - далее по схеме;
  • №31 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Серкибаева - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - далее по схеме;
  • №32 - в южном направлении - ул. Толеби - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - ул. Тимирязева - далее по схеме;
  • №32 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Курмангазы ул. Желтоксан - далее по схеме;
  • №34 - в южном направлении - пр. Абая - ул. Саина - до КП;
  • №34 - в обратном направлении - пр. Альфараби - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина -ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №37 - в западном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жубанова - ул. Момышулы - далее по схеме;
  • №37 - в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Саина - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Толе-би - далее по схеме;
  • №38А - Без изменений;
  • №38 - приостановлен до окончания марафона;
  • №44 - в восточном направлении - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - ул. Сатпаева - ул. Манаса - до КП (ул. Жандосова).
  • №44 - в обратном направлении - Начало с КП (ул. Жандосова) - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - далее по схеме;
  • №45 - в южном направлении - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Манаса - до КП (Детская городская клиническая больница №1);
  • №45 - в обратном направлении - начало с КП (Детская городская клиническая больница №1) - ул. Манаса - ул. Тимирязева - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Жубанова - ул. Утеген Батыра - далее по схеме;
  • №48 - в южном направлении - пр. Достык - ул. Кажымукана - далее по схеме;
  • №48 - в обратном направлении - ул. Кажымукана - пр. Достык - далее по схеме;
  • №55 - в восточном направлении - пр. Абая - ул.Саина - до КП (ул. Саина / пр. Абая);
  • №55 - в обратном направлении - начало с КП (ул. Саина /пр.Абая) - ул. Саина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - пр. Абая - далее по схеме;
  • №56 - в южном направлении - ул. Ауэзова - ул. Жамбыла - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - далее по схеме;
  • №56 - в обратном направлении - ул. Ауэзова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Шевченко - ул. Ауэзова - далее по схеме;
  • №57 - в восточном направлении - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Манаса - ул. Жандосова до КП (ул. Жандосова);
  • №57 - в обратном направлении - Начало с КП (ул.Жандосова) - ул. Жандосова пр. Алтысарина - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - далее по схеме;
  • №59 - в западном направлении - ул. Утеген батыра - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - ул. Берегового - далее по схеме;
  • №59 - в обратном направлении - ул. Берегового - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Жубанова - ул. Утеген батыра - далее по схеме;
  • №62 -в западном направлении - пр. Достык - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - ул. Манаса - далее по схеме;
  • №62 - в обратном направлении - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Толе би - пр. Достык - пр. Альфараби - далее по схеме;
  • №63 - в северном направлении - КП "Мкр. Орбита-1" - ул. Мустафина - ул. Сулейменова - ул. Токтабаева - ул. Берегового - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Жубанова - пр. Алтынсарина - ул. Кабдолова - ул. Утеген батыра - пр. Райымбек батыра - ул. Наурызбай батыра - ул. Макатаева - ул. Пушкина - ул. Гоголя - пр. Назарбаева - ул. Курмангазы - ул. Кунаева - ул. Шевченко - КП "Шевченко/Кунаева";
  • №63А - в южном направлении - КП "Шевченко/Кунаева" - пр. Назарбаева - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Райымбек батыра - ул. Утеген батыра - ул. Кабдолова - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - ул. Берегового - ул. Токтабаева - ул. Навои - ул. Торайгырова - КП "Мкр. Орбита-1";
  • №65 - в восточном направлении - ул. Толе би - пр. Достык - далее по схеме маршрута;
  • №65 - в обратном направлении - пр. Достык - ул. Толе би - далее по схеме маршрута;
  • №66 - в восточном направлении - ул. Кабдолова - ул. Утеген батыра - ул. Толе би - ул. Кунаева - далее по схеме маршрута;
  • №66 - в обратном направлении - ул. Кунаева - ул. Толе би - ул. Утеген батыра - ул. Кабдолова - далее по схеме маршрута;
  • №67 - в южном направлении - пр. Райымбек батыра - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Розыбакиева - пр. Аль-Фараби - далее по схеме маршрута;
  • №67 - в обратном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Шаляпина - далее по схеме маршрута;
  • №70 - в южном направлении - пр. Райымбек батыра - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Розыбакиева - ул. Тимирязева разворот - КП "КЦДС Атакент";
  • №70 - в обратном направлении - КП "КЦДС Атакент" - ул. Розыбакиева - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - далее по схеме маршрута;
  • №72 - в южном направлении - пр. Райымбек батыра - ул. Утеген батыра - ул. Кабдолова- пр. Алтысарина - ул. Жубанова - КП "Мкр. №2";
  • №72 - в северном направлении - КП "Мкр. №2" - ул. Утеген батыра - пр. Райымбек батыра - далее по схеме маршрута;
  • №77 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Розыбакиева - пр. Аль-Фараби - ул. Исиналиева - КП "Мкр. Казахфильм";
  • №77 - в обратном направлении - ул. Исиналиева - КП "Мкр. Казахфильм" - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - далее по схеме маршрута;
  • №79 - в южном направлении - пр. Райымбек батыра - пр. Назарбаева - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Берегового - КП "Мкр. №9";
  • №79 - в обратном направлении - КП "Мкр №9" - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Толе би - пр. Назарбаева - далее по схеме маршрута;
  • №80 - в южном направлении - ул. Байзакова - ул. Жамбыла - ул. Шевченко - КП (Шевченко/Байзакова);
  • №80 - в обратном направлении - КП "Шевченко/Байзакова" - ул. Манаса - ул. Жамбыла - ул. Байзакова - далее по схеме маршрута;
  • №81 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Розыбакиева - ул. Тимирязева - пр. Серкебаева - ул. Кожабекова - КП "Кожабекова";
  • №81 - В обратном направлении - КП "Кожабекова" - ул. Розыбакиева - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - далее по схеме маршрута;
  • №86 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Навои - ул. Торайгырова - КП "Мкр. Орбита-4";
  • №86 - в обратном направлении - КП "Мкр. Орбита-4" - ул. Мустафина - пр. Аль-Фараби - пр. Достык - ул. Шевченко - пр. Назарбаева - далее по схеме маршрута;
  • №92 - в восточном направлении - КП "Мкр. Мамыр-1" - ул. Момышулы - ул. Толе би - ул. Желтоксан - далее по схеме маршрута;
  • №92 - в обратном направлении - пр. Райымбека - ул. Наурызбай батыра - ул. Толе би - ул. Момышулы - ул. Жубанова - ул. Саина - пр. Абая разворот на ул. Ашимова - ул. Яссауи - ул. Шаляпина ул. Момышулы - КП "Мкр. Мамыр-1";
  • №95 - в восточном направлении - ул. Момышулы - ул. Толе би - пр. Достык - далее по схеме маршрута;
  • №95 - в обратном направлении - пр. Достык - ул. Толе би - ул. Момышулы - пр. Райымбек батыра - далее по схеме маршрута;
  • №98 - в южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Навои - ул. Торайгырова - КП "Мкр. Орбита-3";
  • №98 - в обратном направлении - КП "Мкр. Орбита-3" - ул. Мустафина - ул. Рыскулбекова - ул. Навои - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Толе би - пр. Абылай хана - далее по схеме маршрута;
  • №101 - в южном направлении - ул.Толе би - ул. Саина - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;
  • №101 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Розыбакиева - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - далее по схеме;
  • №103 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №103 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Жубанова - пр. Алтынсарина - далее по схеме;
  • №104 - в южном направлении - ул. Саина - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №104 - в обратном направлении - ул. Шаймерденова - ул. Жандосова - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Момышулы - ул. Маргулана - ул. Саина - разворот - далее по схеме;
  • №109 - в южном направлении - ул. Момышулы - пр. Улугбека - ул. Саина - пр. Абая - до КП (Абая/Саина);
  • №109 - ы обратном направлении - начало с КП (Абая/Саина) - пр. Абая - ул. Момышулы - далее по схеме;
  • №112 - в восточном направлении - ул. Муканова - ул. Толе би - ул. Кунаева - далее по схеме;
  • №112 - в обратном направлении - ул. Кунаева - ул. Толе би - ул. Муканова - далее по схеме;
  • №113 - в западном направлении - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Жарокова - далее по схеме;
  • №113 - в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Жамбыла далее по схеме;
  • №116 - в южном направлении - ул. Толе би - ул. Муканова - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №116 - в обратном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Карасай батыра - ул. Гагарина - далее по схеме;
  • №118 - в восточном направлении - пр. Райымбека - ул. Момышулы - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - далее по схеме;
  • №118 - в обратном направлении -ул. Толе би - ул. Саина - далее по схеме;
  • №119 - в северном направлении - ул. Аскарова - ул. Садыкова - ул. Мустафина - ул. Рыскулбекова - ул. Сулейменова - ул. Щепкина - ул. Берегового - ул. Шаляпина - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Толе би - далее по схеме;
  • №119 - в обратном направлении - ул.Толе би - ул. Муканова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - ул. Берегового - ул. Щепкина - ул. Сулейменова - ул. Мустафина - ул. Садыкова - ул. Аскарова - далее по схеме;
  • №120А - в восточном направлении - ул. Тургут Озала - ул. Толе би - ул. Розыбакиева - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - пр. Назарбаева - далее по схеме;
  • №121 - в северном направлении - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - далее по схеме;
  • №121 - в обратном направлении - пр. Достык - ул. Кабанбай батыра - ул. Масанчи - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №123 - в северном направлении - ул. Ауэзова - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - далее по схеме;
  • №123 - в обратном направлении - пр. Достык - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №124 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - пр. Улугбека - ул. Саина - разворот перед ул. Жубанова - ул. Жандосова - ул. Жарокова - пр. Аль-Фараби - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №124 - в обратном направлении - пр. Аль-Фараби - пр. Назарбаева - ул. Кажымукана - пр. Достык - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Момышулы - ул. Жубанова - далее по схеме;
  • №127 - в северном направлении без изменений;
  • №127 в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - ул. Жарокова - далее по схеме;
  • №128 - в восточном направлении - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - пр. Достык - далее по схеме;
  • №128 - в обратном направлении - пр. Достык - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Сатпаева - ул. Шаляпина - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №135 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Жамбыла - ул. Муканова - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №135 - в обратном направлении - пр. Аль-Фараби - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Муканова - ул. Шевченко - ул. Розыбакиева - далее по схеме;
  • №137 - в южном направлении - ул. Жубанова - ул. Момышулы - ул. Шаляпина - далее по схеме;
  • №137 - в обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Момышулы - ул. Жубанова - далее по схеме;
  • №205 - в северном направлении - ул. Жандосова - ул. Ауэзова - ул. Сатпаева - ул. Муканова - ул. Жамбыла - ул. Масанчи - ул. Кабанбай батыра - ул. Желтоксан - далее по схеме;
  • №205 - в обратном направлении - ул. Наурызбай батыра - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №209 - в западном направлении - ул. Шевченко - ул. Муканова - (перенос КП на ОП "Ул. Муканова");
  • №209 - в обратном направлении - ул. Муканова ул. Толе би - далее по схеме;
  • №210 - в западном направлении - ул. Шевченко - ул. Муканова - (перенос КП на ОП "Ул. Муканова");
  • №210 - в обратном направлении - ул. Муканова - ул. Толе би - далее по схеме;
  • №211 - в северном направлении ограничено движение до ул. Утегенова - далее движение в обратном направлении.
  • №211 - в обратном направлении - начало движения с ул. Утегенова - ул. Дулати - далее по схеме;
  • №212 - в восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Саина - ул. Жандосова - далее по схеме;
  • №212 - в обратном направлении без изменений;
  • №224 - в западном направлении - ул. Шевченко - ул. Муканова - ул. Толе би (перенос КП на ОП "Ул. Досмухамедова";
  • №224 в обратном направлении - ул. Толе би - далее по схеме;

В то же время, троллейбусы №1, 11, 12, 19, 25, 5, 6, 7, 9 приостановят движение до 11.30.

Добавим, также на время марафона 20 апреля в Алматы будут перекрыты участки некоторых улиц - подробнее читайте здесь.

Напомним, предыдущее перекрытие дорог для марафона проводилось в Алматы в сентябре прошлого года. Тогда также менялись маршруты общественного транспорта.

Также организаторы алматинского марафона сообщали, что в 2024 году при организации мероприятия будут внедрены новшества. В частности, они касаются дистанции на 10 км. Для нее тогда запланировали перекрывать новые улицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236386-shemy-dvizheniya-pochti-70-avtobusnyh-marshrutov-vremenno-izmenyatsya-v-almaty/