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Новые улицы перекроют на время марафона в Алматы в следующее воскресенье

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Алматинцы бегут марафон
Марафон. Иллюстративное фото: almaty-marathon.kz

29 сентября в Алматы пройдет очередной, 13 по счету, «Алматы Марафон», который в этот раз претерпел некоторые изменения, в частности, по закрытию новых улиц, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщалось на брифинге на площадке РCК, в этом году планируются некоторые новшества, в частности, они касаются дистанции на 10 км. Для нее будут перекрываться новые улицы.

«У нас всегда были представлены несколько дистанций - 42, 21 и 10 км. 10 км - самая массовая дистанция, так как она - самая доступная. Мы полностью в этом году изменили трассу, потому что у Ассоциации международных марафонов есть требование, чтобы участники забегов-спутников не мешали марафонцам и полумарафонцам. Эта трасса сертифицирована», - рассказала исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Так, организаторы сообщили, что основные дистанции на 21 и 42 км проходят по Аль-Фараби, Назарбаева, Саина, Абая, Байтурсынова и Сатпаева. Для дистанции в 10 будет приготовлена трасса, проходящая по улицам Шашкина, Тимирязева, Байзакова, Курмангазы, Аблайхана и Желтоксан.

При этом организаторы отметили, что о времени и схеме перекрытия будет сообщено на следующей неделе. Ни добавили, что лимит на прохождение дистанции в 42 км составляет 6 часов, но улицы будут открывать посегментно, так что каждая из них будет закрыта порядка 3 часов.

К слову, в этом году ожидается около 15 600 участников из 56 стран, не считая Казахстана. Основная часть из них – казахстанцы, но организаторы сообщают о том, что около 10% бегунов – это иностранцы из России, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и других государств. Для удобства гостей города в этом году на мероприятие будет привлечен англоязычный ведущий, помимо ведущих на русском и казахском языках.

Также организаторы призвали алматинцев поддержать бегунов и рассказали, что на финише для болельщиков будет построена большая трибуна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163327-novye-ulicy-perekroyut-na-vremya-marafona-v-almaty-v-sleduyushchee-voskresene/

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