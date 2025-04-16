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Марафон пройдет в Алматы: горожан предупредили о перекрытиях дорог

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Люди бегут по улице
Бегуны. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В Алматы 20 апреля пройдет марафон, во время которого будут перекрыты участки некоторых улиц, об этом сообщили во время брифинга РСК, передает NUR.KZ.

В этом году на старт выйдут более 10 тысяч участников, что считается рекордным количеством. Будут представлены две дистанции - 21 км и 10 км. Спортсмены представлены из более чем 40 стран - из Узбекистана, России, Великобритании, США, Индии, Китая и других стран, сообщила исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

Традиционно старт забега произойдет с парка первого президента, а финиш пройдет на Центральном стадионе.

Также операционный директор фонда Ержан Бримжанов рассказал о закрытии улиц во время марафона. По его словам, вся трасса поделена глобально на 4 участка.

С 00:00 до 11:00 будет перекрыта северная сторона проспекта Аль-Фараби — от улицы Мустафина до улицы Навои. Южная сторона останется открытой.

С 06:45 до 09:30 перекроют движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби — от Мустафина до Назарбаева.

С 07:10 до 08:30 полностью закроют движение по проспекту Сейфуллина — от Аль-Фараби до Абая.

С 08:30 до 11:00 будет перекрыта южная сторона проспекта Абая — от Саина до Байтурсынова. Северная часть останется открытой.

С 07:20 до 09:00 перекроют южную сторону проспекта Абая — от Сейфуллина до Байтурсынова.

С 08:20 до 10:00 закроют движение по восточной стороне улицы Саина — от Аль-Фараби до Абая. Западная часть будет свободна.

Схема перекрытия улиц
Схема перекрытия улиц: организаторы марафона

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236152-marafon-proydet-v-almaty-gorozhan-predupredili-o-perekrytiyah-dorog/