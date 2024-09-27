Воскресный марафон в Алматы: какие дороги закроют и как будут ездить автобусы

В Алматы в предстоящее воскресенье состоится марафон. Жителей города предупредили о перекрытии ряда улиц и изменениях в движении городских маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_joly.

Так, по информации в Telegram-канале Almaty_joly, в Алматы 29 сентября будет закрыто движение:

по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби (с 06:25 до 09:35). Альтернативный проезд - по пр. Достык в оба направления;

по пр. аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина (с 06:30 до 09:45). Будет доступен проезд в западном направлении по ул. Толе би и пр. Абая;

по пр. аль-Фараби от ул. Шашкина до ул. Саина (с 06:35 до 10:15). Проезд в восточном направлении по пр. Абая;

по ул. Саина от пр. аль-Фараби до пр. Абая (с 07:00 до 11:00). Проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы;

по пр. Абая от ул. Саина до ул. Розыбакиева (с 07:10 до 11:30). Проезд в восточном направлении по пр. аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра;

по пр. Абая от ул. Розыбакиева до ул. Байтурсынова (с 07:20 до 12:00). Проезд по пр. аль-Фараби;

по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева (с 07:30 до 12:15);

по ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан (с 07:40 до 12:30). Проезд в западном направлении - по пр. Абая, в восточном направлении - по ул. Толе би;

по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева (с 07:30 до 08:05). Проезд по ул. Маркова;

по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова (с 07:30 до 08:15). Проезд в западном направлении - по пр. Абая, в восточном направлении - по пр. аль-Фараби;

по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Курмангазы (с 07:35 до 08:50). Проезд в северном направлении - по ул. Ауэзова, в южном направлении - по ул. Манаса;

по ул. Курмангазы от ул. Байзакова до ул. Байсеитовой (с 07:40 до 08:10). Проезд в восточном направлении по ул. Толе би;

по пр. Абылай Хана от ул. Курмангазы до пр. Абая (с 07:45 до 09:15). Проезд в северном направлении - по ул. Кунаева, в южном направлении - по ул. Достык;

по ул. Желтоксана от пр. Абая до ул. Сатпаева (с 07:50 до 09:20). Альтернативный проезд - по ул. Достык.

Движение автобусов. Фото: t.me/AlmatyJoly

Кроме того, с 6:00 до 12:30 изменятся схемы движения 74 автобусных маршрутов и приостановят движение троллейбусов. Со списком можно ознакомиться в Telegram-канале Almaty_joly (ссылка ниже).

Кроме того, с 06:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева.

Ранее организаторы алматинского марафона сообщали, что в этом году при организации мероприятия будут внедрены новшества. В частности, они касаются дистанции на 10 км. Для нее будут перекрываться новые улицы.

Наряду с этим стало известно, что в этом году ожидается около 15 600 участников из 56 стран, не считая Казахстана. Основная часть из них - казахстанцы, но организаторы сообщают о том, что около 10% бегунов - это граждане России, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и других государств. Для удобства гостей города в этом году на мероприятие будет привлечен англоязычный ведущий, помимо ведущих на русском и казахском языках.