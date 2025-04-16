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Возвращенные активы: с 4,3 до 3,7 млрд тенге снизили цену за 10-этажное здание в Алматы

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Офисное помещение
Офисное помещение. Фото: auction.e-qazyna.kz

В Алматы вновь выставили на торги 10-этажное здание, которое является возвращенным активом. Цена на него значительно снизилась, а продают его уже в третий раз, передаtт NUR.KZ.

Стоимость здания, которая ранее составляла 4 377 184 000 тенге, сегодня равняется 3 720 606 400 тенге. При этом аукцион состоится по принципу повышения цены и пройдет 6 мая. Желающие купить актив должны будут оплатить гарантийный взнос в размере 117 960 000 тенге. Найдутся ли покупатели в этот раз - неизвестно.

В описании лота на электронной торговой площадке говорится, что здание общей площадью 3972 кв. м. состоит из 192 кабинетов и имеет 10 этажей. Кроме того, к зданию примыкает участок с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания офиса".

Напомним, это здание уже выставляли на продажу в ноябре прошлого года, однако безуспешно.

Затем его же пытались продать 7 марта на электронной торговой площадке, но покупателей так же не нашлось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2236314-vozvrashchennye-aktivy-s-4-3-do-3-7-mlrd-tenge-snizili-cenu-za-10-etazhnoe-zdanie-v-almaty/