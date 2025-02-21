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Изъятые активы: 10-этажное здание за 4,3 млрд тенге продадут с аукциона в Алматы

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Офисное помещение
Офисное помещение. Фото: auction.e-qazyna.kz

Компания по управлению возвращенными активами выставила на торги земельный участок, офисное здание и два ТОО, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Компании, торги пройдут 7 марта в 10:00 на электронном портале E-Qazyna. Отмечается, что торги - повторные. На них представлены четыре возвращенных актива.

Так, на продажу выставлен земельный участок в микрорайоне Байтак Наурызбайского района Алматы, площадью 226,9 га. Участок неделим и предназначен для ведения товарного сельского хозяйства. Стоимость участка составляет 1 832 264 555 тенге.

Участок
Участок. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Вторым лотом стало нежилое помещение, находящееся в микрорайоне Коктем в Алматы, стоимостью 4 377 184 000 тенге. В описании говорится, что общая площадь помещения составляет 3972,10 м², а этажность здания - 10 этажей. Также прилагается право частной собственности на долю земельного участка, который прилегает к зданию и предназначен для эксплуатации и обслуживания офиса.

ТОО "Тулпар"
ТОО "Тулпар". Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Также продается ТОО "Тулпар" оценочной стоимостью в 991 469 139 тенге. Отмечается, что в ТОО среднегодовая численность работников составляет 6 человек, а находится компания в Ауэзовском районе Алматы. В числе лотов - и ТОО "ZHARKENT SU" со штатом в 9 сотрудников, которое планируют продать не менее чем за 593 139 151 тенге.

Отмечается, чтобы принять участие в торгах, нужно зарегистрироваться на платформе E-Qazyna, внести гарантийный взнос и подать заявку на интересующий лот.

Напомним, эта лоты уже выставляли на продажу в ноябре прошлого года. Стоит отметить, что стоимость каждого из них не изменилась с тех пор.

Кроме того, мы сообщали, что на торги выставили 63 ювелирных изделия. Аукцион по ним пройдет в начале марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222586-izyatye-aktivy-10-etazhnoe-zdanie-za-4-3-mlrd-tenge-prodadut-s-aukciona-v-almaty/