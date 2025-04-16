Охотообщество выиграло суд у акима ВКО

В ВКО Охотообщество подало иск против акима региона из-за отказа перезакрепить 10 охотничьих хозяйств площадью 20 тыс. га за ним, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 15 сентября 2023 года Охотообщество на имя акима ВКО подало заявления о перезакреплении 10 охотничьих хозяйств на площади 20 106,7 тыс. га.

28 февраля 2024 года комиссия признала заявки Охотообщества несоответствующими условиям перезакрепления. Были установлены замечания по плану развития всех охотничьих хозяйств на 2024-2025 годы и замечания по межхозяйственному охотоустройству.

Охотообщество, не согласившись с решением комиссии, подало против акима ВКО административный иск об отмене протокола от 28 февраля 2024 года и понуждении принять благоприятный акт о признании Охотообщества соответствующим квалификационным требованиям.

СМАС и апелляция иск удовлетворили частично. От представителя акима ВКО поступила кассационная жалоба.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, пришла к выводу, что истец соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным приложением 2 "Правил по перезакреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков".

"При этом Охотообщество в течение 25 лет добросовестно исполняло обязанности по ведению охотничьих хозяйств, проводило мероприятия по охране, воспроизводству и использованию животного мира, соблюдало договорные обязательства, нареканий со стороны инспекции не имело", - рассказали в суде.

Как отметили в суде, установленные комиссией замечания не являются квалификационным требованиями, предусмотренными Правилами.

"Таким образом, выводы местных судов об удовлетворении иска являются законными и обоснованными, соответствующими принципам охраны права на доверие, законности и справедливости административного судопроизводства", - уточнили в Верховном суде.

Верховный суд оставил вынесенные по делу судебные акты в силе, а кассационную жалобу без удовлетворения.

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