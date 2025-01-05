Спор из-за охотничьего хозяйства довел до суда в Жамбылской области

В Жамбылской области расторгли договор на ведение охотничьего хозяйства, оказавшегося на территории природного заказника, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, гражданское дело по иску Жамбылской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира к ТОО о расторжении договора рассмотрел СМЭС Жамбылской области.

Между сторонами в ноябре 2013 года был заключен договор на ведение охотничьего хозяйства, где истец предоставил ответчику право ведения охотничьего хозяйства в Сарысуском районе Жамбылской области.

В январе 2024 года согласно постановлению акима Жамбылской области был создан государственный природный заказник местного значения, в котором запрещена охота, добыча любыми способами и средствами животных.

"В связи с чем истцом в адрес ответчика было направлено уведомление и проект соглашения о расторжении договора, однако ответчик соглашение не подписал и просил возместить затраты, вызванные расторжением", - отметили в суде.

Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира обратилась в суд с иском. Ответчик иск не признал, в отзыве указал, что договор был заключен сторонами на 20 лет, и он имеет право заниматься иными видами деятельности, а также указал о своих убытках на сумму 35 млн тенге.

Суд установил, что охотничье хозяйство полностью расположено на территории государственного природного заказника.

Согласно ГК РК, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в иных случаях, предусмотренных кодексом, другими законодательными актами или договором.

"Также установлено, что ответчику право на осуществление других видов природопользования договором не предоставлялось, а также ответчик не сумел представить суду документы, подтверждающие его права на землю, следовательно, он не является землепользователем земельного участка", - уточнили в суде.

Суд иск удовлетворил, договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, с ответчика взыскана государственная пошлина. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Туркестанской области приняли меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, предоставленного авиакомпании SCAT. По данным прокуратуры, с момента заключения договора не осуществлялись налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком.

А в области Жетісу вынесли приговор директору РГУ "Алакольский государственный заповедник", его заместителю и руководителю отдела по делу о неоднократном получении взяток от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконное сенокошение.