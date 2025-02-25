Лесники на служебном авто занимались незаконной охотой в области Жетісу

В области Жетісу осудили лесников за незаконную охоту на краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства с использованием служебного авто, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговор по делу о незаконной охоте на редких животных вынес Каратальский районный суд.

Суд установил, что в сентябре прошлого года три сотрудника КГУ "Уштобинское лесное хозяйство" совместно с гражданским лицом, используя служебный автомобиль "УАЗ", незаконно добыли краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства.

Всех задержанных суд признал виновными по ст.337 УК РК (Незаконная охота). Их осудили к 3 годам ограничения свободы.

При этом виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура напомнила о важности соблюдения природоохранного законодательства и сохранения редких видов животных.

Ранее в Кызылординской области за незаконную охоту на сайгаков двух мужчин приговорили к лишению свободы на 6 и 7 лет и взыскали с них более 77 млн тенге. Одним из подсудимых оказался сотрудник ОВД. В машине осужденных нашли более 30 туш и 5 голов животных.

А житель Костанайской области оказался в суде после того, как в 20 метрах от своего дома застрелил рысь и сибирскую косулю. За незаконную охоту мужчине назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы.