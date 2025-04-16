Дорога обрушилась в ВКО из-за паводка: в полиции и "Казавтожоле" сделали заявление

Во вторник, 15 апреля, на трассе "Усть-Каменогорск – Алтай" в Восточно-Казахстанской области обрушилось дорожное полотно. В полиции выступили с предупреждением.

Как сообщается на Instagram-странице ДП ВКО, на 56-м километре трассы произошел размыв дорожного полотна, в связи с чем движение временно закрыто для всех видов транспорта.

"В настоящее время на месте работают экипажи патрульной полиции, которыми обеспечивается безопасность дорожного движения, а также охрана общественного порядка.

Просим вас с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать меры предосторожности", - обратились к жителям в полиции.

В "Казавтожоле" сообщают, что обрушение произошло во второй половине дня, к 9 часам вечера.

Участок "Усть-Каменогорск-Алтай -Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" с 6 по 166 километр закрыт для всех видов транспорта, поскольку есть угроза для безопасности дорожного движения.

Напомним, в конце прошлого года в В Восточно-Казахстанской области так же обрушилось дорожное полотно, на этот раз на 13-м километре трассы областного значения "Теректы – Уранхайка – Тоскайын" (участок перевала "Мраморный"). Причиной стал сход водно-грунтовой массы (оползня) на дорогу.

До этого обвал дорожного полотна произошел в Западно-Казахстанской области, на трассах образовались ямы. Причиной стали масштабные паводки на западе страны.

В полиции тогда сообщали, что стихии подверглись пять областных трасс и 17 дорог местного значения. В 31 месте размыто дорожное полотно, проезд транспорта был невозможен.