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Оползень сошел на дорогу в ВКО и перекрыл ее (видео)

Опубликовано:

Техника расчищает дорогу
Оплывина. Кадр из видео: ДЧС ВКО

В Риддере произошел сход водно-грунтовой массы (оползень) на дорогу - это вызвало перебои в электроснабжении и движении общественного транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как уточнили в ведомстве, тип оползня - оплывина. Объем выноса грунта составил около 150 кубических метров.

Спасатели считают, что причиной послужило переувлажнение грунтов талыми водами склонового стока.

Жертв и пострадавших нет.

В результате произошедшего случилось отключение ЛЭП, а также было нарушено движение общественного транспорта, в частности маршрута №160

В ДЧС добавили, что на данный момент электроснабжение восстановлено, ведется расчистка автодороги.

По данным ДЧС Алматы, оплывина - это полоса маломощного слоя почвы глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Напомним, в феврале этого года в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС. В жилых строениях в момент происшествия находились четверо человек, из них двое детей. Их поисками занялись спасатели. Позже стало известно, что в результате ЧП погиб один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081276-oplyvina-soshla-na-dorogu-v-vko-i-perekryla-ee-video/

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