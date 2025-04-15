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Эзотерика

Мальчик из Уральска после смерти матери не признает родного отца и попросил вернуть пособие

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Мальчик-подросток сидит на ступеньках на улице
Подросток. Иллюстративное фото: bodnarchuk / Getty Images

В Уральске мальчик с инвалидностью, чья мама умерла в 2021 году, не признает родного отца и попросил его вернуть полученное пособие. В итоге мужчину лишили родительских прав, передает "Мой город".

Мама мальчика в 2021 году скончалась от коронавируса в украинском городе Харьков. У женщины остался один ребенок, его родственники смогли привезти в Уральск. Сейчас мальчик живет с бабушкой, в которой он души не чает. 

С отцом мальчик не поддерживал связь и называл его "биологическим". Единственное, чего хотел ребенок, - это чтобы его отца лишили родительских прав и чтобы тот вернул ему пособие, которое он все это время получал. Отмечается, что мальчик является инвалидом. 

И вот спустя два года мужчину все же лишили родительских прав. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО.

"Родители ребенка состояли в зарегистрированном браке, который был расторгнут решением суда от 2014 года. После расторжения брака ребенок, который является инвалидом детства третьей группы проживал с матерью. В 2021 году мама ребенка скончалась, после смерти матери ребенок воспитывается опекуном - бабушкой по линии матери. До назначения опекуна отец ребенка получил социальное пособие по случаю потери кормильца в размере 2,7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе областного суда. 

Бабушка мальчика обратилась в суд с иском о лишении родительских прав отца, указывая, что ребенок является инвалидом детства, нуждается в постоянном уходе и присмотре, проживает с ней, она занимается воспитанием и обучением внука. По материалам суда, отец не интересуется судьбой ребенка, не общается с ним и материально не помогает.

Суд установил, что социальное пособие отец использовал на свои личные нужды, до этого времени не пытался вернуть деньги.

Кроме того, он задолжал своему ребенку алименты в размере 3,1 млн тенге. Ранее мужчину уже ограничивали в родительских правах. В суде уточнили, что он и не пытался вернуть ребенка. 

"Из заключения психолога следует, что с биологическим отцом ребенок не поддерживает никакого общения, об отце отзывается негативно, высказывает много обид, в последний раз переписывался с отцом насчет алиментов", - добавили в суде. 

Решением суда иск опекуна к отцу мальчика полностью удовлетворен. Мужчину лишили родительских прав. 

Ранее стало известно, что в области Абай студентка потребовала у отца выплачивать ей почти 59 тыс. тенге ежемесячно. Мужчина был готов платить в три раза меньше, но суд установил другую сумму, частично удовлетворив исковые требования девушки.

А в ВКО задолжавший по алиментам мужчина просил выделить ему долю в квартире, которую они с бывшей супругой купили в браке, но женщина была против, так как пользуется данным жильем и несет бремя по его содержанию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235896-malchik-iz-uralska-posle-smerti-materi-ne-priznaet-rodnogo-otca-i-poprosil-vernut-posobie/