Житель ВКО не платил алименты и хотел получить полквартиры, купленной вместе с бывшей женой

В ВКО задолжавший по алиментам мужчина просил выделить ему долю в квартире, которую они с бывшей супругой купили в браке, но женщина была против, передает NUR.KZ со ссылкой областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, мужчина обратился в суд района Алтай с иском об определении долей в общем совместном имуществе, мотивируя тем, что он состоял в зарегистрированном браке с ответчиком и в период брака ими была приобретена квартира на праве общей совместной собственности.

Истец просил суд установить долевую собственность сторон на квартиру, выделив каждому по 1/2 доли.

Суд установил, что в 2024 году постановлением частного судебного исполнителя на квартиру наложен арест в связи с задолженностью мужчины по алиментам.

На судебном заседании представитель истца обосновал иск интересами ребенка для возможности обратить взыскание на его выделенную долю для выплаты алиментов.

Экс-супруга иск не признала и просила в иске отказать, так как пользуется данной квартирой и несет бремя по ее содержанию.

Бывшими супругами при приобретении квартиры было достигнуто соглашение о том, что квартира является их общей совместной собственностью, и при регистрации имущества определена форма собственности - общая совместная. После расторжения брака никто из них не обратился в суд о разделе совместно нажитого имущества.

"Не могут быть приняты за основание иска утверждения представителя истца о том, что истец это делает в интересах ребенка для того, чтобы обратить взыскание на совместное имущество, так как истец не выполняет свои обязательства по выплате алиментов", - отметили в суде.

Решением суда в удовлетворении иска об определении долевой собственности сторон на квартиру путем выделения по 1/2 доле отказано.

В апелляционной жалобе казахстанец просил решение суда первой инстанции отменить, приведя доводы о несогласии с судебным актом, ссылаясь на нарушение судом норм материального права.

Однако судебная коллегия оснований для отмены и изменения решения суда не установила. Решение суда уже вступило в законную силу.

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