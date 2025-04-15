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"Могло случиться что-то страшное": акмолинка нашла бесследно исчезнувшего брата

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Пропавшего акмолинца нашли в Астане
Найденный мужчина и его сестра. Кадр из видео: polisia.kz

Житель Акмолинской области пропал, но родные еще 2 недели искали его самостоятельно. В итоге после обращения в полицию мужчину нашли в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Аршалынском районе Акмолинской области завершились поиски мужчины, который в конце марта бесследно исчез из собственного дома.

Спустя две недели тревожных ожиданий и безрезультатных самостоятельных поисков его родные обратились за помощью к полицейским. 13 апреля в дежурную часть Аршалынского РОП обратилась жительница села Жибек Жолы.

"С дрожащим голосом она рассказала, что ее брат, страдающий серьезной черепно-мозговой травмой и находящийся под медицинским наблюдением, однажды вышел из дома и не вернулся. Сначала она надеялась, что он скоро появится, но с каждым днем тревога лишь усиливалась", - рассказали в МВД.

Понимая, что речь может идти о здоровье, а, возможно, и о жизни человека, сотрудники полиции сразу приступили к активным розыскным мероприятиям.

Ориентировки были направлены во все территориальные подразделения региона, соседние области и Астану. К поискам подключились волонтеры и патрульные службы.

Спустя непродолжительное время мужчину удалось обнаружить в одном из центров ресоциализации столицы. К счастью, с ним все было в порядке. Вскоре мужчину доставили домой, где его с нетерпением ждала семья.

"Я не нахожу слов, чтобы выразить благодарность. Полицейские не просто отреагировали, они действительно помогли. В короткие сроки нашли моего брата. Все это время я жила в страхе, что с ним могло случиться что-то страшное. Спасибо, что не оставили меня в беде", - поблагодарила сестра найденного мужчины.

Ранее полицейские разыскали пропавшую школьницу из Шымкента. 16-летнюю девушку нашли в Алматы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Подросток". С ее родителями и близкими будет проведена индивидуальная профилактическая работа.

А в поисках пропавшего мужа женщина отправилась в Кокшетау, обратилась к знакомым и сходила на его работу, но никто не мог сообщить, где он находится. В итоге нашли мужчину сотрудники полиции в съемной квартире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235866-zhila-v-strahe-chto-s-nim-moglo-chto-to-sluchitsya-akmolinka-nashla-bessledno-ischeznuvshego-brata/