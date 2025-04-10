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Женщина в поисках мужа отправилась в Кокшетау, а нашла его полиция в съемной квартире

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Мужчина озадачен
Мужчина. Иллюстративное фото: AaronAmat / Getty Images

В поисках пропавшего мужа женщина отправилась в Кокшетау, обратилась к знакомым и сходила на его работу. А нашли мужчину сотрудники полиции в съемной квартире, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 апреля этого года в отдел полиции Буландынского района поступило заявление от 42-летней жительницы Макинска с просьбой помочь в поиске мужа.

По словам заявительницы, 4 апреля около 7 утра ее супруг уехал в поселок Станционный (город Кокшетау) по работе и обещал вернуться 6 апреля. Однако домой он не приехал и перестал выходить на связь.

"Озадаченная женщина решила не ждать и самостоятельно отправилась в областной центр на электричке. Она обратилась к знакомым мужа и к его работодателю, но никто не мог сообщить, где он находится", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Когда собственные усилия не привели к результату, женщина пришла в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 9 апреля мужчина был найден сотрудниками полиции на съемной квартире. Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234772-zhenshchina-v-poiskah-muzha-otpravilas-v-kokshetau-a-nashla-ego-policiya-v-semnoy-kvartire/