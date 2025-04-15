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Премьер-министр раскритиковал акимат Акмолинской области

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Борьба с паводком в Казахстане
Борьба с паводком в Казахстане. Фото: пресс-служба МЧС РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал акимат Акмолинской области из-за подтопления жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале кабмина, на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос о паводковой ситуации в стране.

В целом по республике наблюдается стабильное прохождение паводкового периода.

Вместе с тем в Акмолинской области в начале апреля оказались подтопленными свыше ста жилых домов. На сегодня ситуация признана не критичной, пик пройден.

"Причинами подтопления названы ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов, некачественное планирование и проведение противопаводковых мероприятий", - отметили в правительстве.

К примеру, в селе Старый Колутон работы по очистке, берегоукреплению и дноуглублению реки Колутон проведены только на участке 3 км, при этом проектом были предусмотрены работы на 11 км. В результате из-за разлива реки были подтоплены дома. Кроме того, оказался подтопленным город Макинск.

"Следует отметить, что в регионе ежегодно подтоплениям подвергаются одни и те же населенные пункты. Значит, в Акмолинской области недостаточно эффективны принимаемые меры.

Марат Муратович (Ахметжанов - аким Акмолинской области - прим. ред.), пересмотрите Ваши планы и в текущем году выполните всю необходимую работу. Окажите необходимое содействие и помощь людям, чьи дома и участки были подтоплены", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее стало известно, что в селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района и селе им.А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов, а в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области - 29 придворовых территорий. 

На автомобильных дорогах было зафиксировано 26 переливов и 5 размытых участков, а без транспортного сообщения оставались 14 населенных пунктов.

До этого в Астраханском районе из-за половодья без электричества осталось около 200 абонентов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235863-premer-ministr-raskritikoval-akimat-akmolinskoy-oblasti/