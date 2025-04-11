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Казахстанка не заплатила деньги за купленное авто, а потом вернула его с повреждениями

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Трещина на лобовом стекле авто
Автомобиль с поврежденным лобовым стеклом. Иллюстративное фото: HarryHuber / Getty Images

Казахстанка не заплатила за купленный автомобиль, а потом вернула его продавцу в поврежденном виде. С нее взыскали сумму ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску продавца автомобиля к покупательнице о взыскании суммы ущерба рассмотрел Шуский районный суд.

Суд установил, что между сторонами был заключен договор купли-продажи автомобиля. По договору казахстанка должна была передать продавцу 10 мая 2024 года первую выплату - 200 тыс. тенге. Затем, 15 сентября того же года, она должна была отдать оставшуюся сумму в размере 700 тыс. тенге.

"С момента подписания договора истец так и не получил денежные средства за автомобиль. В ответ на требования истца о выплате денег ответчик вернул проданную машину", - рассказали в суде.

Однако автомобиль был возвращен в поврежденном состоянии со многими неисправностями - был оторван глушитель, сломаны правая дверь, стартер и противотуманная фара, разбито лобовое стекло, кузов поврежден с трех сторон, а также отсутствовал магнитофон.

Размер ущерба, причиненного данными повреждениями, был установлен по результатам осмотра и составил 300 тыс. тенге.

"Досудебная претензия истца была проигнорирована ответчиком", - уточнили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил иск и взыскал с ответчика сумму ущерба в размере 300 тыс. тенге, государственную пошлину и представительские расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что житель Астаны добился возврата дефектного автомобиля и возмещения потраченных средств у автосалона. Экспертиза установила наличие дефектов, предположительно, вызванных заводским браком, которые делали эксплуатацию авто невозможной.

А жительница Карагандинской области отдала за автомобиль JAC почти 9,7 млн тенге, но потом вернула свои деньги и получила компенсацию. Судебная автотехническая экспертиз выявила ряд неисправностей в машине, относящихся к заводскому браку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234951-kazahstanka-ne-zaplatila-dengi-za-kuplennoe-avto-a-potom-vernula-ego-s-povrezhdeniyami/