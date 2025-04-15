Грузовик провалился в яму в Актау
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Вчера в Актау на участке между 6 и 8 микрорайонами произошел инцидент с участием спецтехники - в ходе работ по благоустройству в большую яму частично провалился грузовик, сообщает Lada.kz.
Как пишет издание, причины аварии пока не установлены.
По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. На месте ЧП находились рабочие, занимающиеся устранением последствий.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что протокола по факту произошедшего стражами порядка не составлялось. Находившиеся на объекте рабочие самостоятельно вышли из сложившейся ситуации.
Напомним, осенью в Атырауской области автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. ДТП обошлось без пострадавших.
До этого в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.
А в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235750-gruzovik-provalilsya-v-yamu-v-aktau/