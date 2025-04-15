Грузовик провалился в яму в Актау

Вчера в Актау на участке между 6 и 8 микрорайонами произошел инцидент с участием спецтехники - в ходе работ по благоустройству в большую яму частично провалился грузовик, сообщает Lada.kz.

Как пишет издание, причины аварии пока не установлены.

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. На месте ЧП находились рабочие, занимающиеся устранением последствий.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области журналистам сообщили, что протокола по факту произошедшего стражами порядка не составлялось. Находившиеся на объекте рабочие самостоятельно вышли из сложившейся ситуации.

Напомним, осенью в Атырауской области автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. ДТП обошлось без пострадавших.

До этого в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.

А в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо.