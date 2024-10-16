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Автомобиль с пассажирами провалился в яму на трассе в Атырау (видео)

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Машина провалилась в яму
Машина провалилась в яму на трассе в Атырауской области. Кадр из видео: instagram/mgorod.kz

Автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. В машине находились четверо пассажиров, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, инцидент произошел накануне, 15 октября, на 67-м километре трассы Атырау-Индер.

В департаменте полиции Атырауской области отметили, что за рулем Ford Kuga находилась 55-летняя гражданка Российской Федерации. 

"Автомобиль провалился в яму на участке трассы, где проходят ремонтные работы. Пострадавших нет. В автомобиле находились четверо пассажиров", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что по факту аварии в настоящее время ведется сбор соответствующих документов.

Летом в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.

А в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо.

Сообщалось также об еще одном случае в Павлодаре, когда в частном секторе города три машины попали в одну яму в течение недели. По словам местных жителей, асфальт стал проваливаться после строительства нового дома.

Что делать при ДТП

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть (звонки бесплатные).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174750-avtomobil-s-passazhirami-provalilsya-v-yamu-na-trasse-v-atyrau-video/

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