Автомобиль с пассажирами провалился в яму на трассе в Атырау (видео)
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Автомобиль с пассажирами провалился в яму на 67-м километре трассы Атырау - Индер. В машине находились четверо пассажиров, передает "Мой город".
Как сообщает региональное издание, инцидент произошел накануне, 15 октября, на 67-м километре трассы Атырау-Индер.
В департаменте полиции Атырауской области отметили, что за рулем Ford Kuga находилась 55-летняя гражданка Российской Федерации.
"Автомобиль провалился в яму на участке трассы, где проходят ремонтные работы. Пострадавших нет. В автомобиле находились четверо пассажиров", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что по факту аварии в настоящее время ведется сбор соответствующих документов.
Летом в Павлодаре сняли на видео, как автомобиль провалился в яму на дороге, в которую стекает дождевая вода. Судя по кадрам, водитель машины не пострадал.
А в Таразе в июне автомобиль марки Lexus провалился в яму - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо.
Сообщалось также об еще одном случае в Павлодаре, когда в частном секторе города три машины попали в одну яму в течение недели. По словам местных жителей, асфальт стал проваливаться после строительства нового дома.
Что делать при ДТП
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть (звонки бесплатные).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2174750-avtomobil-s-passazhirami-provalilsya-v-yamu-na-trasse-v-atyrau-video/
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