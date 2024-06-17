Lexus с семьей провалился в яму в Таразе (видео)
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Автомобиль марки Lexus повалился в яму в Таразе - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
По информации стражей порядка, инцидент произошел накануне вечером, примерно в 17:50.
В ведомстве сообщили, что водитель машины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении улицы Абая, проигнорировал дорожные знаки (3.1 Въезд запрещен и 1.23 Ремонтные работы).
Водитель заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму.
В результате ДТП пострадал водитель, его жена и двое детей.
"Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", - говорится в сообщении ДП региона.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2118423-lexus-s-semey-provalilsya-v-yamu-v-taraze-video/