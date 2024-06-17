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Lexus с семьей провалился в яму в Таразе (видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: instagram.com/kris.p.taraz/

Автомобиль марки Lexus повалился в яму в Таразе - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По информации стражей порядка, инцидент произошел накануне вечером, примерно в 17:50.

В ведомстве сообщили, что водитель машины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении улицы Абая, проигнорировал дорожные знаки (3.1 Въезд запрещен и 1.23 Ремонтные работы).

Водитель заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму.

В результате ДТП пострадал водитель, его жена и двое детей.

"Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", - говорится в сообщении ДП региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2118423-lexus-s-semey-provalilsya-v-yamu-v-taraze-video/

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