Lexus с семьей провалился в яму в Таразе (видео)

Автомобиль марки Lexus повалился в яму в Таразе - внутри авто находилась семья. Пострадали четверо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

По информации стражей порядка, инцидент произошел накануне вечером, примерно в 17:50.

В ведомстве сообщили, что водитель машины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении улицы Абая, проигнорировал дорожные знаки (3.1 Въезд запрещен и 1.23 Ремонтные работы).

Водитель заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму.

В результате ДТП пострадал водитель, его жена и двое детей.

"Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водитель будет привлечен к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков", - говорится в сообщении ДП региона.