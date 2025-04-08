Итальянец прилетел в Уральск ради встречи с казахстанкой, а она не пришла
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В Уральске сотрудники патрульной полиции оказали помощь иностранцу, прилетевшему в Казахстан ради встречи с девушкой, передает телеканал "Астана".
Во время патрулирования города полицейские Руслан Муксанов и Манарбек Сатканкулов заметили мужчину, который сидел на лавочке. Подойдя к нему, они поинтересовались, нужна ли ему помощь.
64-летний Аджигирию Грацио прибыл в Уральск, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Она должна была встретить его в аэропорту, но не пришла.
"Полицейские проявили внимание и предложили свою помощь. Мужчина поблагодарил их за заботу и поддержку, отметив, что на днях возвращается в Италию", - говорится в материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233889-italyanec-priletel-v-uralsk-radi-vstrechi-s-kazahstankoy-a-ona-ne-prishla/