"Абсурдный" дорожный знак посреди степи возмутил жителей ЗКО

Знак "Конец населенного пункта" расположен в 12 километрах от Уральска, посреди степи. В департаменте полиции прокомментировали его установку, передает "Мой город".

Как сообщает издание, в редакцию прислали письмо, в котором житель ЗКО высказал свое возмущение из-за установленного дорожного знака. Мужчина считает, что после его установки в этом промежутке трассы активно патрулируют полицейские и выписывают штрафы.

"На участке трассы Уральск - Белес установили абсурдный знак 5.23 "Конец населенного пункта" (обозначающий конец города Уральска). Абсурдность заключается в том, что он установлен на расстоянии около 12 километров от поселка Деркул, абсолютно в голой степи", - написал водитель.

Мужчина отметил, что после его установки сразу же в промежутке между Деркулом и этим знаком начали патрулировать "кибершерифы" - по 2-3 патрульные машины.

"Пользуясь неинформированностью населения и удаленностью знака от города, патрульные машины "штампуют" предписания о превышении скорости. Хотя там никогда этого дорожного знака не было, и человек, выезжающий из города, едет себе положенные для загородной трассы 90-100 километров в час. Он спокойно проезжает патрульные машины, а потом ему "прилетает" штраф на 10-15 МРП, причем со всех патрульных машин одновременно", - возмутился мужчина.

Между тем в пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что на автодороге Уральск - Белес установили дорожный знак 5.23 "Населенный пункт" на границе административного деления Уральска и района Байтерек согласно стандарту.

"Знак установили в ходе проведенных обследований дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. При направлении движения в сторону Уральска после знака действуют правила движения, распространяемые на населенный пункт. В этой связи необходимо соблюдать их", - дополнили в ведомстве.

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