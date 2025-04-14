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"Абсурдный" дорожный знак посреди степи возмутил жителей ЗКО

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Дорожный знак в ЗКО
Дорожный знак. Фото: mgorod.kz

Знак "Конец населенного пункта" расположен в 12 километрах от Уральска, посреди степи. В департаменте полиции прокомментировали его установку, передает "Мой город".

Как сообщает издание, в редакцию прислали письмо, в котором житель ЗКО высказал свое возмущение из-за установленного дорожного знака. Мужчина считает, что после его установки в этом промежутке трассы активно патрулируют полицейские и выписывают штрафы.

"На участке трассы Уральск - Белес установили абсурдный знак 5.23 "Конец населенного пункта" (обозначающий конец города Уральска). Абсурдность заключается в том, что он установлен на расстоянии около 12 километров от поселка Деркул, абсолютно в голой степи", - написал водитель.

Мужчина отметил, что после его установки сразу же в промежутке между Деркулом и этим знаком начали патрулировать "кибершерифы" - по 2-3 патрульные машины. 

"Пользуясь неинформированностью населения и удаленностью знака от города, патрульные машины "штампуют" предписания о превышении скорости. Хотя там никогда этого дорожного знака не было, и человек, выезжающий из города, едет себе положенные для загородной трассы 90-100 километров в час. Он спокойно проезжает патрульные машины, а потом ему "прилетает" штраф на 10-15 МРП, причем со всех патрульных машин одновременно", - возмутился мужчина.

Между тем в пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что на автодороге Уральск - Белес установили дорожный знак 5.23 "Населенный пункт" на границе административного деления Уральска и района Байтерек согласно стандарту. 

"Знак установили в ходе проведенных обследований дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. При направлении движения в сторону Уральска после знака действуют правила движения, распространяемые на населенный пункт. В этой связи необходимо соблюдать их", - дополнили в ведомстве.

Ранее жители Алматы пожаловались, что через Первомайское кладбище продолжают ездить автомобили, которые мешают прощанию с усопшими. Дорогу через кладбище открыли на время ремонта моста, который уже сдали в эксплуатацию, однако водители продолжают ездить среди могил.

А в Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах. В ближайшее время появятся и специальные знаки "Дорога контролируется дроном", предупреждающие водителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235578-absurdnyy-dorozhnyy-znak-posredi-stepi-vozmutil-zhiteley-zko/