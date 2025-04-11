Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ездят среди могил: алматинцы пожаловались на дорогу через кладбище

Опубликовано:

Поврежденные могилы
Поврежденные могилы. Кадр из видео: КТК

Алматинцы пожаловались, что через Первомайское кладбище продолжают ездить автомобили, которые мешают прощанию с усопшими, передает сайт телеканала КТК.

Подчеркивается, что дорогу через Первомайское кладбище открыли на время ремонта моста, который уже сдали в эксплуатацию, однако водители продолжают ездить среди могил.

Горожане жалуются, что водители умудряются сигналить даже во время похорон.

"Мы не смогли проститься нормально на кладбище с отцом. Сигналили машины и чуть ли не сбивали людей. Нам пришлось быстренько просто его похоронить, и все. Мы не смогли проститься, не смогли все люди подойти к гробу и подержаться, как у нас это положено, что люди держатся за руку, говорят какие-то прощальные слова", - рассказала алматинка Ирина Бордунова.

Как пояснили местные, открыть дорогу через кладбище пришлось после того, как в мае прошлого года обрушился мост, но после его восстановления закрывать почему-то не стали.

"Как они нам изначально говорили, что это была временная дорога. Потому что из поселков автобусы не могли здесь проехать. И все. Потом мост нам уже в декабре открыли, и все равно дорога осталась проходящей. Вообще говорили изначально, что будут только легковые. Но вот вы сегодня видели, что не только легковые", - рассказала Наталья Сабегина.

Алматинцы возмущены тем, что из-за узкой дороги водители портят памятники и кресты, задевая их во время движения.

В акимате жалобы алматинцев выслушали и пообещали помочь - дорогу, конечно, не закроют, но кладбище огородят. Поврежденные могилы восстановят, а въезд большегрузам запретят.

"У данных автомобилей с двух сторон, то есть будут установлены специальные дорожные знаки, чтобы, как я уже говорил, большегрузная техника чтобы не проезжала. Касательно закрытия дороги – мы будем уже с руководством отрабатывать этот момент. То есть сперва получим от жителей коллективное письмо, далее направим руководству города", - заявил главный инспектор отдела инженерно-дорожной инфраструктуры аппарата акима Жетысуского района Данияр Сапашев.

Местные же предполагают, что эти меры не спасут кладбище от потока машин, и даже опасаются, что с появлением нового микрорайона, который уже строят, ситуация станет еще хуже.

Источник: КТК

А в прошлом году родственники покойных жаловались, что из-за недавно построенного здания начало топить кладбище в Алматинской области. По словам местных, в ходе строительства не наладили систему дренажа и стока воды, которая образуется во время дождей. В результате весной 2024 года талая вода стала топить могилы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234889-ezdyat-sredi-mogil-almatincy-pozhalovalis-na-dorogu-cherez-kladbishche/