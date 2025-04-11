Ездят среди могил: алматинцы пожаловались на дорогу через кладбище

Алматинцы пожаловались, что через Первомайское кладбище продолжают ездить автомобили, которые мешают прощанию с усопшими, передает сайт телеканала КТК.

Подчеркивается, что дорогу через Первомайское кладбище открыли на время ремонта моста, который уже сдали в эксплуатацию, однако водители продолжают ездить среди могил.

Горожане жалуются, что водители умудряются сигналить даже во время похорон.

"Мы не смогли проститься нормально на кладбище с отцом. Сигналили машины и чуть ли не сбивали людей. Нам пришлось быстренько просто его похоронить, и все. Мы не смогли проститься, не смогли все люди подойти к гробу и подержаться, как у нас это положено, что люди держатся за руку, говорят какие-то прощальные слова", - рассказала алматинка Ирина Бордунова.

Как пояснили местные, открыть дорогу через кладбище пришлось после того, как в мае прошлого года обрушился мост, но после его восстановления закрывать почему-то не стали.

"Как они нам изначально говорили, что это была временная дорога. Потому что из поселков автобусы не могли здесь проехать. И все. Потом мост нам уже в декабре открыли, и все равно дорога осталась проходящей. Вообще говорили изначально, что будут только легковые. Но вот вы сегодня видели, что не только легковые", - рассказала Наталья Сабегина.

Алматинцы возмущены тем, что из-за узкой дороги водители портят памятники и кресты, задевая их во время движения.

В акимате жалобы алматинцев выслушали и пообещали помочь - дорогу, конечно, не закроют, но кладбище огородят. Поврежденные могилы восстановят, а въезд большегрузам запретят.

"У данных автомобилей с двух сторон, то есть будут установлены специальные дорожные знаки, чтобы, как я уже говорил, большегрузная техника чтобы не проезжала. Касательно закрытия дороги – мы будем уже с руководством отрабатывать этот момент. То есть сперва получим от жителей коллективное письмо, далее направим руководству города", - заявил главный инспектор отдела инженерно-дорожной инфраструктуры аппарата акима Жетысуского района Данияр Сапашев.

Местные же предполагают, что эти меры не спасут кладбище от потока машин, и даже опасаются, что с появлением нового микрорайона, который уже строят, ситуация станет еще хуже.

Источник: КТК

А в прошлом году родственники покойных жаловались, что из-за недавно построенного здания начало топить кладбище в Алматинской области. По словам местных, в ходе строительства не наладили систему дренажа и стока воды, которая образуется во время дождей. В результате весной 2024 года талая вода стала топить могилы.