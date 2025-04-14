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Совет биев вмешался в спор казахстанок из-за продажи авто

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Продажа автомобиля
Женщина передает ключи от авто. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

В Жамбылской области дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля прекратили примирением продавца и покупателя с участием Совета биев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одной казахстанки к другой о расторжении договора купли-продажи, возврате имущества и взыскании убытков рассмотрел Меркенский районный суд.

Суд установил, что женщины заключили устный договор купли-продажи автомобиля на сумму 1,5 млн тенге. По условиям договора покупатель обязалась оплатить полную стоимость автомобиля. После этого ей был передан автомобиль, а продавец обязалась переоформить машину.

"Однако ответчик не выполнила условия договора, до настоящего времени не оплатила сумму в размере 1,5 млн тенге. Истец была вынуждена обратиться в суд", - рассказали в суде.

В ходе разбирательства с участием Совета биев было достигнуто соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

"По условиям соглашения ответчик обязалась выплатить задолженность перед истцом. Истец, в свою очередь, отказалась от иска", - отметили в суде.

Производство по делу прекратили. Истцу возвращена государственная пошлина. Определение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области женщина не заплатила за купленный автомобиль, а потом вернула его продавцу в поврежденном состоянии со многими неисправностями. С казахстанки взыскали сумму ущерба в 300 тыс. тенге.

В Кызылординской области спор разгорелся также из-за проданного автомобиля. Покупатель не смог оформить машину на свое имя и пользоваться ею, поскольку она была зарегистрирована на имя иностранца, а продавец потребовал вернуть авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235546-sovet-biev-vmeshalsya-v-spor-kazahstanok-iz-za-prodazhi-avto/