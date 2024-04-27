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Спор разгорелся между кызылординцами из-за проданного автомобиля

Опубликовано:

Автомобиль
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Спор разгорелся между кызылординцем и пенсионером из-за проданного автомобиля. В итоге оба мужчины решили обратиться в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице Кызылординского областного суда в Facebook, горожанин по договоренности за 1,2 млн тенге купил у своего знакомого пенсионера автомобиль.

Однако сделка купли-продажи была заключена устно и не оформлена надлежащим образом регистрирующими органами.

Впоследствии покупатель не смог оформить машину на свое имя и пользоваться ею, поскольку она была зарегистрирована на имя иностранного гражданина.

В связи с этим мужчина обратился в Кызылординский городской суд с просьбой взыскать деньги, потраченные на покупку автомобиля.

Его требования были удовлетворены, вынесено решение о взыскании денежных средств с пенсионера в пользу истца.

Как выяснилось, пожилой мужчина купил автомобиль за границей и заключил договор об обязательном страховании. Согласно требованиям закона, он имел право владеть, эксплуатировать и распоряжаться данным транспортом.

Пенсионер тоже обратился в суд с требованием обязать покупателя вернуть машину, указав, что он не может ее получить, несмотря на то, что из его пенсии ежемесячно удерживается 50% и взыскивается в пользу покупателя по 90 000 тенге. Городской суд вынес решение о возврате машины пенсионеру.

Оба решения уже вступили в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что 50-летний житель Кокшетау купил Audi A8 за 12 млн тенге, но в итоге остался без машины и денег. Мужчина обратился с заявлением в полицию. В результате на его знакомого завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Добавим, что с начала 2024 года регистрация автомобилей вместе с ростом МРП подорожала в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092250-spor-razgorelsya-mezhdu-kyzylordincami-iz-za-prodannogo-avtomobilya/

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