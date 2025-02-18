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Эзотерика

Рыбак потерялся в заснеженной степи в Костанайской области

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Спасение мужчины
Спасение мужчины. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели МЧС нашли заблудившегося рыбака в заснеженной степи - мужчина отбился от группы и потерялся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На пульт "112" поступил сигнал о том, что вблизи озера Акжар, расположенного недалеко от города Аркалык в Костанайской области потерялся рыбак.

Выяснилось, что мужчина находился в группе рыбаков, но, отойдя от товарищей, потерял ориентир и заблудился.

"Получив сообщение, спасатели оперативно выехали на поиски на технике высокой проходимости. Благодаря слаженной работе, мужчину удалось быстро обнаружить в заснеженном поле неподалеку от озера. Спасатели сразу же отогрели мужчину, дали теплый чай и доставили в Аркалык", - говорится в сообщении.

К счастью, мужчина не нуждался в медпомощи.

Ранее в МЧС рассказали, как уберечься в зимний сезон:

  • Отправляясь в поход, прежде всего, сообщите о своем маршруте в службу «112».
  • При ухудшении условий откажитесь от похода.
  • Одевайтесь тепло и многослойно.
  • Обязательно возьмите с собой:
  1. перекус и горячий чай в термосе,
  2. аптечку,
  3. свечи,
  4. фонарик,
  5. спички,
  6. полиэтиленовые пакеты,
  7. нож,
  8. телефон и дополнительное зарядное устройство.

Не забудьте взять с собой запасные носки, перчатки и светозащитные очки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221866-rybak-poteryalsya-v-zasnezhennoy-stepi-v-kostanayskoy-oblasti/