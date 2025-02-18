Рыбак потерялся в заснеженной степи в Костанайской области

Спасатели МЧС нашли заблудившегося рыбака в заснеженной степи - мужчина отбился от группы и потерялся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На пульт "112" поступил сигнал о том, что вблизи озера Акжар, расположенного недалеко от города Аркалык в Костанайской области потерялся рыбак.

Выяснилось, что мужчина находился в группе рыбаков, но, отойдя от товарищей, потерял ориентир и заблудился.

"Получив сообщение, спасатели оперативно выехали на поиски на технике высокой проходимости. Благодаря слаженной работе, мужчину удалось быстро обнаружить в заснеженном поле неподалеку от озера. Спасатели сразу же отогрели мужчину, дали теплый чай и доставили в Аркалык", - говорится в сообщении.

К счастью, мужчина не нуждался в медпомощи.

Ранее в МЧС рассказали, как уберечься в зимний сезон:

Отправляясь в поход, прежде всего, сообщите о своем маршруте в службу «112».

При ухудшении условий откажитесь от похода.

Одевайтесь тепло и многослойно.

Обязательно возьмите с собой:

перекус и горячий чай в термосе, аптечку, свечи, фонарик, спички, полиэтиленовые пакеты, нож, телефон и дополнительное зарядное устройство.

Не забудьте взять с собой запасные носки, перчатки и светозащитные очки.