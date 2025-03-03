Прятавшегося в будке мужчину спасли в Актюбинской области

В Алгинском районе Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь человеку, заблудившемуся в степи во время поиска скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в субботу утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота.

К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили, что сельчанин до сих пор не вернулся, связи с ним нет.

Спасатели на двух вездеходах выдвинулись на поиски.

"Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств. К счастью, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, у мужчины разрядился телефон, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.

Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.

Ранее в МЧС рассказали, как уберечься в зимний сезон:

Отправляясь в поход, прежде всего, сообщите о своем маршруте в службу "112".

При ухудшении условий откажитесь от похода.

Одевайтесь тепло и многослойно.

Обязательно возьмите с собой:

перекус и горячий чай в термосе, аптечку, свечи, фонарик, спички, полиэтиленовые пакеты, нож, телефон и дополнительное зарядное устройство.

Не забудьте взять с собой запасные носки, перчатки и светозащитные очки.