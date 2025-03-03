Прятавшегося в будке мужчину спасли в Актюбинской области
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В Алгинском районе Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь человеку, заблудившемуся в степи во время поиска скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в субботу утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота.
К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили, что сельчанин до сих пор не вернулся, связи с ним нет.
Спасатели на двух вездеходах выдвинулись на поиски.
"Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств. К счастью, он не пострадал", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, у мужчины разрядился телефон, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.
Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.
Ранее в МЧС рассказали, как уберечься в зимний сезон:
- Отправляясь в поход, прежде всего, сообщите о своем маршруте в службу "112".
- При ухудшении условий откажитесь от похода.
- Одевайтесь тепло и многослойно.
Обязательно возьмите с собой:
- перекус и горячий чай в термосе,
- аптечку,
- свечи,
- фонарик,
- спички,
- полиэтиленовые пакеты,
- нож,
- телефон и дополнительное зарядное устройство.
Не забудьте взять с собой запасные носки, перчатки и светозащитные очки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224922-pryatavshegosya-v-budke-muzhchinu-spasli-v-aktyubinskoy-oblasti/