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Прятавшегося в будке мужчину спасли в Актюбинской области

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Человек идет по улице в метель
Метель. Иллюстративное фото: Patrick J. Endres/Getty Images

В Алгинском районе Актюбинской области сотрудники МЧС пришли на помощь человеку, заблудившемуся в степи во время поиска скота, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в субботу утром мужчина 1969 года рождения выехал на снегоходе из крестьянского хозяйства на поиски скота.

К вечеру к спасателям обратились обеспокоенные родственники и сообщили, что сельчанин до сих пор не вернулся, связи с ним нет.

Спасатели на двух вездеходах выдвинулись на поиски.

"Через четыре часа езды по затрудненной дороге спасатели МЧС нашли пропавшего в будке одного из крестьянских хозяйств. К счастью, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, у мужчины разрядился телефон, снегоход в степи застрял в снегу, и он несколько километров пешком шел и дошел до будки.

Спасатели доставили мужчину в поселок Коктогай.

Ранее в МЧС рассказали, как уберечься в зимний сезон:

  • Отправляясь в поход, прежде всего, сообщите о своем маршруте в службу "112".
  • При ухудшении условий откажитесь от похода.
  • Одевайтесь тепло и многослойно.

Обязательно возьмите с собой:

  1. перекус и горячий чай в термосе,
  2. аптечку,
  3. свечи,
  4. фонарик,
  5. спички,
  6. полиэтиленовые пакеты,
  7. нож,
  8. телефон и дополнительное зарядное устройство.

Не забудьте взять с собой запасные носки, перчатки и светозащитные очки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224922-pryatavshegosya-v-budke-muzhchinu-spasli-v-aktyubinskoy-oblasti/