На крупной транспортной развязке в Астане ограничат движение из-за LRT

В Астане на несколько часов ограничат движение на транспортной развязке из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems (СTS).

Как сообщили в компании, согласно плану производства работ по строительству LRT, в связи с установкой стальной коробчатой балки на перегоне 101-102:

14 апреля с 08:00 до 20:00 — временное ограничение движения на транспортной развязке по типу «полный клевер» Юго-Западного обхода города Астаны с проспектом Кабанбай батыра со стороны Карагандинской трассы в направлении города Косшы;

— временное ограничение движения на транспортной развязке по типу «полный клевер» Юго-Западного обхода города Астаны с проспектом Кабанбай батыра со стороны Карагандинской трассы в направлении города Косшы; 15 апреля с 08:00 до 20:00 — временное ограничение движения на транспортной развязке по типу «полный клевер» Юго-Западного обхода города Астаны с проспектом Кабанбай батыра со стороны города Косшы в направлении Карагандинской трассы.

Компания извинилась перед горожанами за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Накануне также сообщалось, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.