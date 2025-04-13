На крупной транспортной развязке в Астане ограничат движение из-за LRT
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В Астане на несколько часов ограничат движение на транспортной развязке из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems (СTS).
Как сообщили в компании, согласно плану производства работ по строительству LRT, в связи с установкой стальной коробчатой балки на перегоне 101-102:
- 14 апреля с 08:00 до 20:00 — временное ограничение движения на транспортной развязке по типу «полный клевер» Юго-Западного обхода города Астаны с проспектом Кабанбай батыра со стороны Карагандинской трассы в направлении города Косшы;
- 15 апреля с 08:00 до 20:00 — временное ограничение движения на транспортной развязке по типу «полный клевер» Юго-Западного обхода города Астаны с проспектом Кабанбай батыра со стороны города Косшы в направлении Карагандинской трассы.
Компания извинилась перед горожанами за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.
Накануне также сообщалось, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.
Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235350-na-krupnoy-transportnoy-razvyazke-v-astane-ogranichat-dvizhenie-iz-za-lrt/