Часть улицы в Астане временно перекроют из-за ремонта

В Астане начинаются работы по среднему ремонту улицы Алматы на участке от улицы Сауран до проспекта Кабанбай батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается на сайте акимата, в связи с проведением ремонтных работ с 13 по 25 апреля будет частично перекрыто движение по улице Алматы на участке от улицы Сауран до проспекта Кабанбай батыра.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - обратились к горожанам в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Астане с 19 февраля по 30 октября текущего года будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран.

Накануне также сообщалось, что в Астане на все лето перекроют участок улицы Куйши Дины - между проспектами М. Жумабаева и Абылай хана.

Также мы писали, что в Астане из-за фасадных работ на станциях LRT вплоть до августа будут менять схему движения на различных участках проспектов Мангилик ел и Кабанбай батыра.