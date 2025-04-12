Акиму Алматы показали отремонтированное здание полиции, выкупленное за 1,7 млрд тенге
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Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского департамента полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.
По данным пресс-службы акимата Алматы, Ерболат Досаев в рамках рабочей поездки принял участие в праздновании Наурыз мейрамы, организованном для сотрудников Департамента полиции и их семей.
"В частности, акиму Алматы была представлена обновленная техника, закупленная на средства местного бюджета города, а также полностью отремонтированное административное здание, приобретенное акиматом Алматы у частного собственника за 1,7 млрд тенге и переданное на баланс полиции в сентябре прошлого года.
Сегодня данное здание обеспечивает комфортные условия работы для порядка 300 сотрудников и расположено рядом с основным зданием департамента, что повышает оперативность работы правоохранителей", - сообщили в акимате.
Досаев подчеркнул, что создание надежной системы общественной безопасности остается одним из приоритетов городской политики, а руководство департамента выразило благодарность за оказываемую поддержку.
"Алматы продолжает внедрять передовые решения в сфере общественной безопасности. В городе по поручению Ерболата Досаева реализуется комплексная система безопасности в государственных школах и детских садах, а также активно применяется видеомониторинг с элементами искусственного интеллекта. До конца текущего года количество камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, увеличится до 70 тыс.", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ходе визита по поручению главы государства Ерболат Досаев вручил сертификат на квартиру капитану полиции Карашаш Есдаулетовой. Она стала призером международного турнира UAE SWAT Challenge 2025 в Дубае. Команда заняла второе место среди лучших спецподразделений мира.
В конце прошлого года в департаменте полиции сообщили, что уровень преступности в Алматы снизился на 10-15%. В полиции отмечали, что это также связано с улучшением системы видеонаблюдения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235245-akimu-almaty-pokazali-otremontirovannoe-zdanie-vykuplennoe-za-1-7-mlrd-tenge/