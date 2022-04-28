Досаев разрезал путы ребенку во время встречи с населением в Алматы (фото)

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во время встречи с населением Алатауского района акима Алматы Ерболата Досаева попросили провести обряд разрезания пут ребенку – "тусау кесу", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время встречи градоначальника с населением района в одной из школ Алатауского района к микрофону вышел мужчина в национальной одежде и попросил Досаева провести разрезание пут его правнуку.

Разрезание пут. Фото: акимат Алматы

Когда аким согласился, на сцене, где он находился, расстелили белую ткань и вывели малыша. Ерболат Досаев сам повязал ему на ноги бело-зеленую веревку, после чего разрезал ее ножницами. Ребенок сразу же сделал несколько шагов вперед.

Разрезание пут. Фото: акимат Алматы

Затем ребенка передали на руки градоначальнику и сделали памятное фото, а прадед малыша прочитал наставление.

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Необычная ситуация вызвала одобрение присутствующей публики, а семья практически сразу покинула встречу.

Ерболат Досаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967284-dosaev-razrezal-puty-rebenku-vo-vremya-vstrechi-s-naseleniem-v-almaty-foto/