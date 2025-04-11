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"Грохот днем и ночью": павлодарцы потеряли покой

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Силомер
Игровой автомат с боксерской грушей. Иллюстративное фото: mgstudyo / Getty Images

Павлодарцы обратились в полицию с жалобой на шумный игровой автомат возле дома, который работает в ночное время и мешает жителям отдыхать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, электронные силомеры в виде боксерской груши, установленные во многих местах областного центра, довольно популярны у горожан, но нравятся они далеко не всем.

В полицию Павлодара стали поступать звонки от жителей, которые жалуются на постоянный шум по ночам от игрового автомата, установленного под их окнами. Жители сообщили, что не могут нормально спать из-за постоянных звуков ударов, сопровождающихся музыкой и криками.

"Грохот и днем, и ночью. Сейчас тепло, окна открыты, эти звуки не дают спокойно жить. Возле него собирается молодежь, и все с криком начинают лупить эту грушу. Мы уже просто устали от этого", - негодуют павлодарцы.

В департаменте полиции сообщили, что по факту круглосуточной работы игрового автомата с боксерской грушей жителям необходимо обратиться к участковому инспектору полиции с указанием точного времени (нарушением тишины считается время с 22 часов вечера до 6 утра) игры в данный аппарат, желательно с фото- и видеофиксацией.

"После чего по факту нарушения тишины участковый инспектор полиции примет меры по привлечению владельца к административной ответственности. А также вынесет представление об устранении причин и условий совершения правонарушения", - отметили в ДП Павлодарской области.

Как рассказали в ведомстве, в случае неустранения причин и условий нарушитель будет привлечен к ответственности с наложением штрафа в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее стало известно, что в Алматы более 20 "боксерских груш" убрали с улиц в Наурызбайском районе. Снос проводился в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных незаконных торговых объектов, инициированной акиматом Алматы по поручению Ерболата Досаева. Программа стартовала 4 февраля 2025 года.

Также 28 силомеров демонтировали в Ауэзовском районе Алматы. В Бостандыкском районе города провели снос 59 силомеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2235033-grohot-dnem-i-nochyu-pavlodarcy-poteryali-pokoy/