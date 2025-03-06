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Еще более 100 незаконно установленных "боксерских груш" и киосков убрали с улиц в Алматы

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Снос силомера
Снос силомера. Фото: t.me/almaty_akimat

В Бостандыкском районе Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков с фастфудом и силомеров, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в городе продолжается работа по масштабному сносу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Так, в Бостандыкском районе города были демонтированы киоски, торгующие продуктами быстрого питания, и силомеры.

Снос 49 нестационарных торговых объектов и 59 силомеров был проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО, инициированной акиматом города Алматы по поручению главы города Ерболата Досаева.

Демонтаж киоска
Демонтаж киоска. Фото: t.me/almaty_akimat

После демонтажа киоска
После демонтажа киоска. Фото: акимат Алматы

Демонтаж силомера
Демонтаж силомера. Фото: акимат Алматы

С начала февраля 2025 года Управление предпринимательства и инвестиций Алматы совместно с Рабочей группой уже демонтировало более 300 незаконных объектов, расположенных на землях государственного фонда. Кроме того, были убраны 222 развлекательных аппарата (силомеры), которые, по мнению жителей, создавали шум и неудобства.

Жительница города Светлана Косарева поддержала эти меры, отметив, что уличные киоски часто продают вредную еду, приготовленную в непонятных условиях, а силомеры привлекают шумные компании, что нарушает спокойствие в городе.

Работы по демонтажу оставшихся 210 незаконных НТО планируется завершить до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети этих объектов.

Напомним, мы писали о ведущемся в Алматы демонтаже незаконных торговых объектов, начавшемся с 4 февраля. Тогда отмечалось, что всего в Алматы в ходе мониторинга было выявлено порядка 500 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

Вчера, 5 марта, в Алматы в рамках ведущейся зачистки незаконных нестационарных торговых объектов снесли бургерную на перекрестке улиц Кунаева и Яссауи в Наурызбайском районе.

Также в конце января сообщалось, что в Алматы сносят недостроенный многоуровневый паркинг севернее проспекта аль-Фараби, западнее бульвара Мендыкулова.

Недавно суд обязал алматинца снести построенный трехэтажный дом. Выяснилось, что житель города приступил к строительству, не имея разрешительных документов - АПЗ, согласования эскизного проекта, экспертизы проекта и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

Еще стало известно, что в Алматы по решению суда сносят трехэтажное строение по 3-й улице, участок 12 в Медеуском районе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226015-eshche-bolee-100-nezakonno-ustanovlennyh-bokserskih-grush-i-kioskov-ubrali-s-ulic-v-almaty/