"Тренируются в квартирах и подвалах": депутат раскритиковал программу ART Sport

На финансовые махинации в программе ART Sport указал Геннадий Шиповских на заседании сената. По его словам, дети тренируются порой в совершенно непригодных условиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Геннадий Шиповских напомнил, что программа ART Sport была запущена для развития массового спорта и вовлечения детей в бесплатные секции и кружки. Однако ее реализация, по его словам, сопровождается серьезными проблемами.

"Некоторые предприниматели формально регистрировали детей, не проводя занятий, но получали финансирование. В условиях отсутствия надежной системы учета посещаемости предоставлялись ложные данные, что позволяло завышать выплаты.

Также выявлены серьезные недостатки инфраструктуры: во многих спортивных объектах нет душевых, вентиляции, горячей воды, не хватает оборудования, а тренеры не имеют нужной квалификации", - указал он.

По его данным, в 2022-2023 годах по различным нарушениям в рамках программы было внесено 38 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 43 должностных лица, защищены права более 600 предпринимателей, которым были возвращены причитающиеся средства.

"Возбуждено 22 уголовных дела, осуждено 8 человек. Наиболее вопиющим является то, что по всей стране было выявлено свыше 8 тысяч детей, которые формально числились участниками, но фактически занятия не посещали. При этом 164 секции располагались в подвалах, квартирах и непригодных для занятий помещениях, не соответствующих санитарным требованиям", - отметил сенатор.

В этой связи он предлагает внедрить биометрическую систему учета посещаемости, чтобы исключить фиктивные регистрации и злоупотребления.

Кроме того, сенатор предложил применять строгие санкции к недобросовестным поставщикам, вплоть до исключения из программы при повторных нарушениях.

Напомним, вокруг этой программы уже возникали скандалы. Так, в 2023 году прокуроры Алматы выявили нарушения при реализации программы "АртСпорт". Одного из поставщиков приговорили к ограничению свободы за хищение средств.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике реализацию проекта "АртСпорт". Как заявил глава государства, в год его запуска был допущен ряд недочетов.

"В год запуска проекта был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала ("АртСпорт"). Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение", – заявил президент.

Позже стало известно, что на программу "АртСпорт" в Астане выделили еще 3 млрд тенге.

А летом того года депутат мажилиса заявил, что якобы по программе "АртСпорт" детей тренировали бывшие сутенеры и секс-работницы. Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал информацию.

И до этого, в 2022 году, сообщалось, что прокуратурой Алматы проводится проверка соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу Аrtsport - свыше 5000 занятий были протабелированы фиктивно.