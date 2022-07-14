На мошенничество и откровенное хищение по проекту "АртСпорт" указал Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина подверг критике реализацию проекта "АртСпорт", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что проект "АртСпорт" направлен на развитие способностей подрастающего поколения.

"На дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства по государственному заказу. Этот шаг увеличил количество детей, посещающих кружки и секции, до 70%. Я считаю, что это было стратегически правильное решение.

Однако в год запуска проекта был допущен ряд недочетов. То есть были ошибки, связанные с финансовым вопросом и работой соответствующего портала ("АртСпорт"). Начались перерасходы средств, мошенничество, откровенное хищение", – заявил президент.

Родители, добавил он, отдали своих детей сразу в несколько кружков.

"К сожалению, такие злоупотребления пресекают доступ для других детей. Необходимо исправить все недостатки и продолжить это благое начинание. Акиматы и маслихаты обеспокоены тем, что бюджетных средств, выделяемых на дополнительное образование, может не хватить. Средства, вложенные в образование, должны стать главными инвестициями для государства. Это очень важный вопрос.

В конечном счете, единственный путь развития – это сфера знаний. Поэтому от этого точно никто не проиграет. Правительство и акимы должны совместно с общественностью совершенствовать проект. Уполномоченное министерство и акиматы должны усовершенствовать реализацию проекта и мониторить ее реализацию. Нужно проверить расходование выделенных до этого средств. Эта задача – генпрокуратуры", – резюмировал президент.

Напомним, сегодня президент Казахстана на расширенном заседании правительства объявил выговоры двум министрам – главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву.

Также глава государства заявил о низкой скорости цифровизации. В частности, Токаев указал на затягивание работы над Национальным банком данных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978452-na-moshennichestvo-i-otkrovennoe-hischenie-po-proektu-artsport-ukazal-tokaev/