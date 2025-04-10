Мать 5 детей 7 лет не платила алименты и отдала дом в Жамбылской области

В Жамбылской области мать 5 детей не выплачивала алименты 7 лет и накопила долг в 1,4 млн тенге. Ей пришлось передать дом в счет погашения долга, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 24 января 2025 года по инициативе прокуратуры Шуского района отдел полиции начал досудебное расследование по статье 139 УК РК из-за неисполнения матерью пятерых детей своих обязательств по выплате алиментов. Долг накопился с 2018 года, его общая сумма составила 1,4 млн тенге.

"В ходе досудебного расследования установлено, что она, имея реальную возможность выплачивать алименты, не предпринимала необходимых мер для их уплаты", - отметили в прокуратуре Жамбылской области.

Также выяснилось, что в собственности должника имеется благоустроенный дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства.

25 февраля по обоюдному соглашению сторон этот дом был передан в счет погашения алиментной задолженности.

Согласно достигнутому медиативному соглашению, женщина обязалась впредь исправно выплачивать алименты.

11 марта досудебное расследование прекратили за примирением сторон, что не является реабилитирующим основанием.

"Принятые меры оказали профилактический эффект и позволили обеспечить полное погашение задолженности по алиментам", - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что житель Костанайской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения долга по алиментам. В регионе аналогичным образом еще четверо должников передали права на жилье взыскателям алиментов.

А житель Жамбылской области накопил долг по алиментам на содержание троих детей от предыдущего брака на сумму 11,2 млн тенге. Чтобы расплатиться, он передал дачный участок, оформленный на новую супругу. Досудебное расследование прекратили за примирением сторон.