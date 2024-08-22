Казахстанец отдал две квартиры в счет долга

Житель Костанайской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения алиментов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, мерами прокурорского реагирования и координации с начала года за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей административной ответственности подвергнуто 175 должников, уголовной ответственности - 38, в том числе 4 лицам назначено лишение свободы.

"К примеру, прокуратурой Рудного установлено, что гражданин злостно уклонялся от уплаты алиментов в размере 2,1 млн тенге своему ребенку с инвалидностью", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

По данному факту проведено досудебное расследование, приговором суда должнику назначено лишение свободы.

"В другом случае житель Лисаковска после привлечения к уголовной ответственности в счет погашения алиментов передал две однокомнатные квартиры", - отметили в надзорном органе.

Аналогичным образом еще четверо должников передали права на жилье взыскателям алиментов.

Принятыми актами надзора в пользу 210 детей погашена задолженность по алиментам на сумму более 240 млн тенге. За недостаточную работу по своевременному и полному взысканию алиментов на содержание детей к дисциплинарной ответственности привлекли 18 частных судебных исполнителей.

К примеру, прокуратурой района Беимбета Майлина выявлены факты непринятия мер частным судебным исполнителем в отношении 100 должников, имеющих задолженность по алиментам свыше 3 месяцев.

"По акту надзора судебного исполнителя лишили лицензии, его исполнительные производства переданы другому, которым оперативно обеспечены ежемесячные выплаты 110 детям", - уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре Костанайской области подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее в Туркестане остановили автомобиль казахстанца, за которым числилась задолженность по алиментам, штрафам и перед банком на сумму 153 млн тенге. С водителем провели разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженностей, а его авто забрали на штрафстоянку.

В Алматинской области глава крестьянского хозяйства с сотнями голов скота, имея значительный доход, долгое время платил минимальные алименты. Однако его долг перед детьми пересчитали и обязали ежемесячно перечислять бывшей жене по 300 тыс. тенге.