Казахстанцу пришлось отдать экс-супруге дачу новой жены

Житель Жамбылской области накопил долг по алиментам на 11,2 млн тенге. Чтобы расплатиться, он передал дачный участок, оформленный на новую супругу, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, зачастую должники в целях неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей укрывают доходы и имущество.

"Подобный факт выявлен прокуратурой Шуского района в ходе досудебного расследования в отношении гражданина, задолжавшего алименты на сумму 11,2 млн тенге", - отметили в надзорном органе.

Мужчина не оплачивал алименты на содержание троих детей от предыдущего брака с 2015 года.

25 июля этого года по материалам, зарегистрированным в КУИ прокуратуры района, отдел полиции Шуского района в отношении должника начал досудебное расследование по ст.139 УК.

"Принятые меры позволили установить скрытое имущество, за счет которого произведено полное погашение задолженности по алиментам", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

В ходе расследования было установлено, что должник в 2018 году приобрел дачный участок в массиве Жемчужина города Шу, оформление которого произвели на его нынешнюю супругу.

По достигнутому согласию сторон земельный участок был передан в счет возмещения задолженности по алиментам.

25 сентября досудебное расследование прекратили за примирением сторон.

Ранее стало известно, что житель Костанайской области после привлечения к уголовной ответственности передал две однокомнатные квартиры в счет погашения долга по алиментам. Аналогичным образом еще четверо должников передали права на жилье.

А должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан. Он 8 лет скрывался на территории другой страны, однако недавно его выдворили на Родину. Мужчину задержали в аэропорту Алматы.