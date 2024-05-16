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Спор из-за 756 млн тенге закончился судом в Жамбылской области

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Жамбылской области спор между двумя ТОО на сумму более 756 млн тенге урегулировали мирным соглашением. Определение суда вступило в законную силу, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску одного ТОО к другому о взыскании задолженности на сумму свыше 756 млн тенге рассмотрели в Специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области.

Было установлено, что в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года стороны заключили несколько договоров на поставку горюче-смазочных материалов на общую сумму 770 млн тенге.

"Согласно договору, истец поставляет бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, а ответчик производит оплату в течение 15 календарных дней после приема товара по количеству и качеству.

Ответчик, частично выплатив стоимость товара, указал, что из-за финансовых трудностей оплата за оказанные услуги в полном объеме будет производиться в июне 2024 года, тем самым нарушив права истца и причинив ему убытки", - сообщили в суде.

Неисполнение обязательств по договору послужило поводом для обращения в суд.

С учетом частичной оплаты за товар истец просил взыскать с ответчика сумму основного долга в размере свыше 726 млн тенге, а также неустойку в размере свыше 22 млн тенге и государственную пошлину в размере 23 млн тенге.

Суд, изучив материалы дела, принял меры к примирению ТОО, пригласив их на беседу, в ходе которой сторонам разъяснили их право на разрешение спора мирным путем и преимущества примирения.

В результате товарищества пришли к мировому соглашению, по условиям которого ответчик обязался до июня 2024 года перечислить истцу сумму задолженности в размере 726 млн тенге двумя траншами. Истец в свою очередь отказался от предъявленного иска.

Суд разъяснил последствия неисполнения обязательств утвержденного соглашения и прекратил производства по делу, возвратив истцу государственную пошлину. Определение вступило в законную силу.

Ранее спор разгорелся между кызылординцами из-за проданного автомобиля и привел их в суд. Горожанин купил у своего знакомого машину, сделка была заключена устно, однако покупатель не смог оформить транспортное средство на свое имя, поскольку оно было зарегистрировано на иностранца. Мужчина обратился с иском в суд.

Также в Кызылорде конфликт вокруг подаренной квартиры завершился принудительным выселением родственницы хозяйки недвижимости. Суд изучил, кому реально принадлежит право собственности на спорную квартиру, и вынес решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2101607-spor-iz-za-756-mln-tenge-zakonchilsya-sudom-v-zhambylskoy-oblasti/

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