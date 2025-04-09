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Частный дом на крыже многоэтажки озадачил алматинцев (видео)

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Частный дом на крыше многоэтажки в Алматы
Частный дом на крыше многоэтажки в Алматы. Кадр из видео: instagram/megapolis.kz

В Cети распространяется видео, где прямо на крыже многоэтажного жилого дома в Алматы стоит еще один дом, только частный. На видео отреагировали в акимате города, передает NUR.KZ.

Необычный частный дом в Алматы прямо на крыше многоэтажного дома удивил пользователей Сети - видео с ним опубликовано в Instagram-паблике megapolis.kz. Некоторые пользователи в комментариях под постом узнали местную "достопримечательность", и отмечают, что такой стоит на улице Жумалиева.

В акимате корреспонденту NUR.KZ сообщили, что профильное ведомство выясняет правовой статус объекта.

"По информации управления градостроительного контроля города Алматы, в настоящее время ведется сбор материалов для проведения внеплановой проверки, в рамках которой будут подниматься архивные документы для подтверждения правового статуса объекта. Объект был введен в эксплуатацию приемочной комиссией в 2012 году", - коротко сообщили в акимате.

Ранее мы писали о случае, когда алматинец построил мезонин на крыше жилого многоэтажного дома. Суд постановил снести незаконную постройку.

До этого в Алматы по решению суда снесли незаконные пристройки к пентхаусу на проспекте Аль-Фараби - некий собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов.

Весной прошлого года в южной стролице снесли престижный ЖК "Мечта". В акимате рассказали, что жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением "для эксплуатации и обслуживания жилого дома". А построив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234373-chastnyy-dom-na-kryzhe-mnogoetazhki-ozadachil-almatincev-video/