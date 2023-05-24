Незаконную постройку на крыше многоэтажки снесли в Алматы

Незаконная постройка на крыше в Алматы. Фото: акимат Алматы

Алматинец построил мезонин на крыше жилого многоэтажного дома. Суд постановил снести незаконную постройку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Строение появилось на крыше многоэтажного дома по улице Курмангазы, 145, в Алматы. Решением суда надстройка над серединой дома (мезонин) была признана незаконной.

"Собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Еще 5 июля 2021 года Управление градостроительного контроля направило иск в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным.

"На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет", – отметили в ведомстве.

Снос мезонина на доме в Алматы. Фото: акимат Алматы

По данным акимата, судебные разбирательства по делу длились больше года. 7 декабря 2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставили без изменений – требования управления были удовлетворены.

По вступлению решения суда в законную силу исполнительный лист был направлен в департамент юстиции.

"Накануне собственником произведен снос самовольной постройки", – добавили в акимате.

Согласно Толковому словарю Ушакова, мезонин (от итальянского слова "mezzanine" – "средний") – небольшая надстройка над срединой дома, неполный этаж.

Снос мезонина на доме в Алматы. Фото: акимат Алматы

Отметим, что согласно данным приложения 2GIS, в указанном доме насчитывается 18 этажей.

Указанный дом на карте Алматы. Скриншот: 2GIS

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021912-nezakonnuyu-postroyku-na-kryshe-zhilogo-doma-snesli-v-almaty/