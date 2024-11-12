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Эзотерика

Через суд хотел вернуть квартиру с клопами житель Уральска

Опубликовано:

Постельные клопы
Постельные клопы. Иллюстративное фото: iStockPhoto

Житель Уральска через суд хотел расторгнуть договор купли-продажи квартиры, в которой после заселения он обнаружил клопов в оставленной прежним владельцем мебели, передает "Мой город".

В суд №2 города Уральск обратился мужчина, который просил признать недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества.

В марте этого года он купил квартиру. Перед покупкой мужчина несколько раз осмотрел и проверил дом, а также опросил соседей, нет ли сырости либо других дефектов. Выяснив, что проблем нет, покупатель решился на жилья.

Однако в апреле, когда мужчина с семьей въехал в квартиру, то увидел насекомых. Через некоторое время они начали кусать и беспокоить домочадцев.

После осмотра покупатель заметил, что большая часть насекомых была в мебели, которую оставил прежний владелец. 

"По данному факту специалист дезинфекционного центра ЗКО провел исследование. По подготовленному заключению установлено, что в квартире имеются клопы, они обитают 3-4 месяца, образовался паразитарный очаг. Суд тщательно изучил материалы дела и установил, что истец приобрел имущество добровольно, а согласно заключению эксперта можно избавиться от насекомых, отравив их. Других доказательств признании иска недействительным истцом не было предоставлено", - сообщили в суде ЗКО.

Таким образом суд отказал мужчине признавать договор купли-продажи недействительным. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее на нашествие клопов пожаловались жители поселка Байкент в Алматинской области. Сельчане считают, насекомых могла привлечь свалка, которую, по их словам, выкопала местная птицефабрика.

А жителей области Абай напугало нашествие жуков-вредителей. Сельчане боятся, что насекомые уничтожат урожай и оставят скот без еды. Кроме того, от нашествия жуков может отравиться скот.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186243-cherez-sud-hotel-vernut-kvartiru-s-klopami-zhitel-uralska/

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