Открытие новых ИП усложнят в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В мажилисе начали рассмотрение нового налогового кодекса, в рамках которого предусматривается ужесточение для открытия ИП, передает корреспондент NUR.KZ.
"Создание ИП мы будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы - для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП, отрытие новых будет усложненным процессом", - сообщил зампремьера Серик Жумангарин.
Также сегодня в мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса сообщили о планах снизить налог, который будут выплачивать владельцы авто старше 10 и 20 лет.
Еще стало известно, что налог на роскошь введут в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса. Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, предметы роскоши - это дорогостоящее имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.
Помимо этого на заседании мажилиса озвучили НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234292-otkrytie-novyh-ip-uslozhnyat-v-kazahstane/