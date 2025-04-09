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Открытие новых ИП усложнят в Казахстане

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Қазақ тілінде оқу
Менеджер показывает расчет на калькуляторе
Расчет. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

В мажилисе начали рассмотрение нового налогового кодекса, в рамках которого предусматривается ужесточение для открытия ИП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Создание ИП мы будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы - для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП, отрытие новых будет усложненным процессом", - сообщил зампремьера Серик Жумангарин.

Также сегодня в мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса сообщили о планах снизить налог, который будут выплачивать владельцы авто старше 10 и 20 лет.

Еще стало известно, что налог на роскошь введут в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса. Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, предметы роскоши - это дорогостоящее имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.

Помимо этого на заседании мажилиса озвучили НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234292-otkrytie-novyh-ip-uslozhnyat-v-kazahstane/