Открытие новых ИП усложнят в Казахстане

В мажилисе начали рассмотрение нового налогового кодекса, в рамках которого предусматривается ужесточение для открытия ИП, передает корреспондент NUR.KZ.

"Создание ИП мы будем различным образом ужесточать. У нас соответствующие нормы готовы - для тех, кто ранее совершал нарушения, для тех, кто имеет дополнительные бездействующие ИП, отрытие новых будет усложненным процессом", - сообщил зампремьера Серик Жумангарин.

Также сегодня в мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса сообщили о планах снизить налог, который будут выплачивать владельцы авто старше 10 и 20 лет.

Еще стало известно, что налог на роскошь введут в Казахстане в рамках нового Налогового кодекса. Как сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, предметы роскоши - это дорогостоящее имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.

Помимо этого на заседании мажилиса озвучили НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса – в проекте он указан как 16%.