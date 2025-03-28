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Нацбанк собирается убрать с улиц табло с курсами валют

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Табло с курсом валют
Табло. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк Казахстана сообщил, что намерен убрать уличные табло с курсами валют - подготовлены соответствующие поправки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт НБК.

Как пояснили в Нацбанке, в настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе тенге, не относятся к наружной (визуальной) рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах.

Подчеркивается, что в отдельных случаях установление информационных стендов нарушает требования безопасности движения транспортных средств, мешает участникам дорожного движения восприятию дорожной обстановки.

"С учетом этого, проектом предусматривается пересмотр требований к указанным информационным стендам, в части того, что информация о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты будет размещаться только в помещении обменного пункта", - заявили в НБК.

Отметим, согласно правилам размещения наружной рекламы:

  • Вывеска - информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений физических и юридических лиц в местах их фактического нахождения и реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг;
  • Наружная (визуальная) реклама - реклама, размещенная на объектах наружной (визуальной) рекламы и доступная визуальному восприятию на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования;
  • Объект наружной (визуальной) рекламы - сооружения, различного рода объемные или плоскостные конструкции, в том числе экраны и электронные табло, световые конструкции, и иные средства, используемые для распространения и (или) размещения рекламы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231406-nacbank-sobiraetsya-ubrat-s-ulic-tablo-s-kursami-valyut/