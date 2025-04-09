Десятки сел могут исчезнуть в Акмолинской области (видео)

Сразу несколько сел упразднят в Акмолинской области. Проекты предлагаемых изменений уже появились на сайте "Открытые НПА". В большинстве этих сел проживает меньше 50 человек, передает "31 канал".

В Акмолинской области предполагается исключить из перечня сел сразу несколько населенных пунктов. Речь идет о 20 селах и нескольких сельских округах. По закону поселения с численностью жителей менее 50 человек должны быть включены в состав ближайшего населенного пункта.

Урбанисты считают, что это естественный процесс. Любое село должно выполнять функции, которые позволяют обеспечить нужды города. Как правило, это сельское хозяйство, добывающая отрасль, производство, туризм, логистика. Если какое-то из направлений в селе живо - люди остаются.

"Города растут по причине, наверное, того, что в городах комфортнее жить. Это ряд признаков: больше работы, карьерный рост, качественное образование, разные виды услуг, качественные любые социальные услуги. Таким образом, в мире сейчас идет тенденция, что более 60% населения проживает в городах", - отметил архитектор, директор проектного бюро "Артель" Санжар Казиев.

Серик Жамшитов родился и вырос в селе Кумтоккен Северо-Казахстанской области, но несколько лет назад решил перебраться вместе с семьей в город.

"Без работы остались, а на пенсию надо же накопление какое-то, поэтому переехал в город, родное село оставил, пришлось. Медицинское обслуживание тут все-таки лучше, чем в деревне, вода чистая, хоть и своя, с работой меньше проблем", - рассказал житель Кокшетау Серик Жамшитов.

Заработные платы на селе действительно ниже, чем в городе. При этом переехать в город могут не все. Здесь более высокие требования к квалификации. И если в селах около 15% работников имеют только школьное образование, то в городе этого мало. Остается низкоквалифицированный труд.

"В городе платформенная занятость, ты можешь пойти даже без образования и навыков работать водителем, курьером, которые, в принципе, отмечают, что у них достаточно высокий доход, поэтому они могут приехать и заняться этими работами", - рассказала директор Dasco Strategy, Dasco Group Александра Молчановская.

Обсуждение изменений административно-территориального устройства Акмолинской области будет доступно до 17 апреля на портале "Открытые НПА". Реализация проектов запланирована на июнь.

Осенью прошлого года стало известно, что в Северо-Казахстанской области 45 сел, в каждом из которых проживает менее 10 человек, включат в состав соседних. Территориальные преобразования коснулись населенных пунктов 11 районов области.

Эксперты Департамента прогнозирования и исследований АО "Центр развития трудовых ресурсов" подготовили демографический прогноз на 2030 год: численность городского населения в Казахстане увеличится на 13%, достигнув 14 млн человек. В то же время численность сельского населения к 2030 году возрастет лишь на 1%, до 7,7 млн человек.