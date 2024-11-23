Десятки сел упразднят на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области 45 аулов включат в состав соседних. Территориальные преобразования коснутся населенных пунктов одиннадцати районов области, передает 24.kz.

Упразднить 45 сел планируют в Северо-Казахстанской области. Малочисленные аулы включат в состав соседних. Территориальные преобразования коснутся населенных пунктов одиннадцати районов области.

Корреспонденты телеканала побывали в селе Красноперовка, в часе езды от Петропавловска, где местными живописными пейзажами и свежим воздухом наслаждаются только двое сельчан.

Последние восемь лет два соседа - единственные, кто живет в этой деревне. Один держит скот, другой - его пасет. Раньше на нескольких улицах здесь жили 120 семей. Сейчас на их месте пустырь. Деревня развалилась на глазах Атласа Файрушина. По его словам, от электричества населенный пункт отключили год назад.

"Много скота держали здесь, 12 тысяч голов. Хорошие зарплаты были. Люди хорошие. И русские, и татары, и казахи. Все как-то дружненько жили. В 90-м году, как получился развал, школу закрыли, работы нет - и все разъехались. Большинство в город уехали. И мы остались вдвоем", - рассказал житель села Красноперовка Атлас Файрушин.

Упразднение коснется 45 сел региона, в каждом из которых проживает менее 10 человек. Из них семь населенных пунктов и вовсе пустуют.

"Семь сел, где никто не живет - они упраздняются полностью. А остальные 38 сел присоединяются к селам, которые ближе, более крупные, перспективные села. Они будут входить в состав (этих сел - прим. ред.).

То есть для жителей ничего не меняется: они живут так же. Эти села будут считаться как улица другого села", - отметил пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдрешов.

Согласно законодательству РК, упразднению подлежат села, в которых проживают менее 50 человек. Таких в регионе 141. Все они в будущем также либо примкнут к более крупным, либо вовсе исчезнут со спутниковых карт страны. Всего в области на сегодня 635 населенных пунктов. Ранее в регионе упразднили 160 сел.

Отметим, еще в 2020 году сообщалось, что на севере Казахстана растет число заброшенных сел. Закрываются школы, бывшие совхозы-миллионеры пустеют из-за отъезда людей, а маленькие населенные пункты и вовсе превращаются в призраков.

А весной этого года глава МНЭ сообщил, что в Казахстане насчитывается 6 256 сельских населенных пунктов, в которых проживают 7,6 млн человек, что составляет 38,4% от общей численности населения страны. В министерстве составили список сел, которые могут получить статус города в Казахстане.

Вместе с тем в июле мы писали, что популярность программы "С дипломом - в село" падает в Казахстане. Причины кроются в низких зарплатах, отсутствии комфортного жилья и закредитованности населения. Подробности читайте здесь.