Схему дорожного движения временно изменят в Астане из-за работ на LRT

В Астане на несколько недель изменят схему дорожного движения из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию City Transportation Systems (СTS).

Как сообщается на Instagram-странице СTS, с 10 апреля по 25 апреля в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей планируется полное перекрытие движения по улице Ш. Калдаякова, на участке от проспекта Тауелсиздик в сторону улицы Нажимеденова.

Кроме того, с 10 апреля по 10 июня для производства работ по заливке парапетов и бетонного основания под укладку элементов верхнего строения пути объекта LRT будет частично ограничено движение до двух полос с выходом на встречную полосу движения от ул. Ж.Нажимеденова в направлении моста "Арыс" и произведено сокращение до одной полосы движения с моста Арыс в направлении улицы Нажимеденова с сохранением полосы разворота для транспорта, движущегося со стороны улицы Сыганак.

"Просим заранее планировать свой маршрут и приносим извинения за доставленные неудобства!" - добавили в компании.