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Схему дорожного движения временно изменят в Астане из-за работ на LRT

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Строительство ЛРТ
Строительство ЛРТ. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане на несколько недель изменят схему дорожного движения из-за строительства LRT, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию City Transportation Systems (СTS).

Как сообщается на Instagram-странице СTS, с 10 апреля по 25 апреля в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей планируется полное перекрытие движения по улице Ш. Калдаякова, на участке от проспекта Тауелсиздик в сторону улицы Нажимеденова.

Кроме того, с 10 апреля по 10 июня для производства работ по заливке парапетов и бетонного основания под укладку элементов верхнего строения пути объекта LRT будет частично ограничено движение до двух полос с выходом на встречную полосу движения от ул. Ж.Нажимеденова в направлении моста "Арыс" и произведено сокращение до одной полосы движения с моста Арыс в направлении улицы Нажимеденова с сохранением полосы разворота для транспорта, движущегося со стороны улицы Сыганак.

"Просим заранее планировать свой маршрут и приносим извинения за доставленные неудобства!" - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2234207-shemu-dorozhnogo-dvizheniya-vremenno-izmenyat-v-astane-iz-za-rabot-na-lrt/