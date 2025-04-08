"Не Диснейленд": стало известно, какой парк построят в Астане за "Барыс Ареной"

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на брифинге кабмина высказался о строительстве парка развлечений, аналогичного "Диснейленду", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли продвижение по вопросу строительства парка развлечений, аналогичному "Диснейленду", в Астане.

"Есть продвижение по данному вопросу. Не уверен, что это "Диснейленд", но в уже реализуемых проектах есть туристский квартал в Астане, это большой комплекс, в котором будет очень серьезный amusement park (тематический парк с аттракционами - прим. ред.), парк развлечений предусмотрен. Этот проект находится на стадии реализации. Да, в планах есть. Но это не Диснейленд", - сказал вице-министр.

Локацией, по его словам, определена площадка за "Барыс Ареной".

"Это иностранный инвестор, который поверил в нашу столицу и зашел, и реализацию уже начал. Это огромный комплекс, там не только развлекательный центр, это и большой торговый центр и отель международного уровня.

И думаем, что это будет серьезной локацией в нашей столице, которая будет привлекать туристов. В 2027 году туристский элемент этого большого комплекса будет введен в эксплуатацию", - заверил спикер.

Отметим, что о строительстве парка аттракционов в Астане, аналогичного "Диснейленду", говорили еще в 2018 году. Тогда сообщалось, что безвизовый тематический парк будет находиться в шаговой доступности от международного аэропорта. Но в 2019 году власти Астаны сообщили, что не знают, где построить парк аттракционов.

Но в сентябре прошлого года обсуждение началось с новой силе, когда зашла речь о проекте по строительству парка аттракционов, аналогичного "Диснейленд" в Шанхае. Тогда сообщалось, что новый парк может получить название "Шелковый путь".

На тот момент инвесторы сообщили о намерении привлечь проектировщиков, которые создавали "Диснейленд" в Шанхае. Основной идеей данного парка назвали создание пространства, где "дети смогут не только развлекаться, но и изучать и осознавать богатство и разнообразие культур обеих стран через игровые формы".

Кроме того, о возможном строительстве аналога "Диснейленд" говорили и в Алматы.